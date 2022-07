Salmonelle à l'usine Barry Callebaut : l'origine de la contamination connue

Barry Callebaut : le chocolatier suspend la production dans la plus grande chocolaterie du monde, située en Belgique

La production de chocolat à Wieze (Flandre orientale) reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par précaution, la société a contacté tous les clients - dont Neuhaus et The Belgian Chocolate Group - et leur a demandé de bloquer tous les produits qui ont pu être expédiés.