Holcim reprend la société belge Cantillana

Holcim a signé un accord en vue du rachat de la société belge Cantillana, active dans les systèmes de construction de façades et d'isolation. L'acquisition devrait permettre de générer des synergies et d'accélérer la croissance de la division Solutions & Products en Europe. Cantillana, jusqu'à présent entreprise familiale des Stadsbader, déploie ses activités sur neuf sites de production et emploie 200 collaborateurs en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Son chiffre d'affaires est estimé à 80 millions d'euros. L'entreprise a son siège social à Deurle (Flandre orientale).

L'acquisition intervient après la reprise de PRB Group en France, PTB-Compaktuna en Belgique et Izolbet en Pologne. Ces rachats devraient porter la part de la division Solutions & Products d'Holcim dans le chiffre d'affaires net à 30 % d'ici 2025.