Kevin Tillier (fondateur de Myskilllcamp): “Il faudrait être plus sélectif et plus exigeant envers les start-up”

Cela fera bientôt dix ans que Kevin Tillier, jeune entrepreneur de Tournai, a lancé Myskillcamp. Aujourd'hui, l'entreprise qu'il pilote avec Amandine Coutant, son épouse, fait partie du cercle restreint des scale-up wallonnes ayant réussi dans le secteur numérique. Pas plus tard que la semaine dernière, Myskillcamp – une plateforme qui propose aux entreprises des parcours d'apprentissage personnalisé en ligne – a annoncé l'acquisition de la société parisienne Domoscio. "On est 84 au sein de l'entreprise et on devrait être 90 d'ici la fin de l'année, indique M. Tillier. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 5 et 5,5 millions d'euros cette année (contre un peu plus de 3 millions en 2021, NdlR)".

Myskillcamp a pris part à deux programmes d'accélération : Reaktor (début 2018) et Beyond (à partir de 2019). Dans les deux cas, l'objectif était de faire passer la jeune pousse au stade de scale-up. "Le principal apport du Reaktor a été de rencontrer d'autres start-up ayant les mêmes défis que les nôtres. L'apprentissage entre pairs a été utile." Le CEO se montre moins convaincu par l'apport des coachs. "J'aurais préféré être confronté à des personnes toujours actives dans des boîtes technologiques. Les conseils restaient assez théoriques et éloignés des enjeux auxquels on était confrontés", estime Kevin Tillier.

Beyond, programme créé par la Fondation Pulse, a davantage répondu aux attentes de Kevin Tillier. "C'est un programme plus inspirant. Il fonctionne avec des mentors qui, pour la plupart, sont des entrepreneurs. Beyond développe aussi une vision plus internationale, ce qui est capital pour des scale-up."

Interrogé sur le projet wallon de nouvel accélérateur, le CEO de Myskillcamp estime qu'il est important, pour de jeunes boîtes, de se faire accompagner. Mais, outre la nécessité d'être confronté individuellement à des mentors toujours actifs dans le monde de l'entreprise, il plaide pour que le futur programme soit "beaucoup plus sélectif dans le choix des start-up à scaler" et aussi "plus exigeant par rapport à l'implication des fondateurs" (ou dirigeants) des boîtes. Il conclut sur un regret : "J'aurais voulu qu'on me dise beaucoup plus tôt d'aller à l'international." Aujourd'hui, Myskillcamp réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires hors de Belgique.

