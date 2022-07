Eurowings, filiale low-cost de Lufthansa, va augmenter ses prix de 10%

"Nous avons des augmentations de coûts qui représentent, rien que pour Eurowings, un montant à trois chiffres en millions", a déploré vendredi le directeur général d'Eurowings Jens Bischof, dans le quotidien Rheinische Post. "En conséquence, nous devrons ajuster nos tarifs, qui sont déjà environ 10% plus élevés qu'en 2019, d'au moins 10% supplémentaires", annonce-t-il.

Selon lui, il n'est pas possible de "supporter les charges du choc pétrolier" autrement que par une hausse des prix. L'époque des billets bon marché est "clairement révolue", prévient M. Bischof, précisant que "voler revient plus cher et doit aussi devenir plus cher".

Le patron d'Eurowings s'en prend aussi aux autres compagnies à bas coûts et à leur politique tarifaire. "D'un point de vue économique et écologique, il n'est guère judicieux que des concurrents agressifs donnent une image totalement fausse de notre secteur en proposant des prix de vol équivalents à ceux d'un billet de cinéma", fustige-t-il.

D'autant que le secteur aérien, en Allemagne en particulier, est confronté à une pénurie de main d'oeuvre depuis la pandémie de Covid, qui crée des situations chaotiques dans les aéroports, au point que le gouvernement envisage l'embauche de travailleurs étrangers pour y faire face.

Réduction du programme des vols

Lufthansa, à l'image d'autres compagnies aériennes, a ainsi dû annuler pour cet été des milliers de vols. Le premier transporteur européen a déjà supprimé plus de 3.000 vols pour les mois de juillet et août.

La compagnie a annoncé vendredi que 770 vols supplémentaires seraient supprimés au départ de Francfort et à Munich d'ici le 14 juillet, "en particulier pendant les pics de trafic de l'après-midi et du soir, lorsque de nombreux vols décollent en même temps et que les retards de rotation ont un impact particulièrement fort".

"Au-delà, d'autres ajustements du programme de vols pour les pics de trafic en août sont possibles à une date ultérieure", a précisé un porte-parole dans une déclaration à l'AFP, indiquant que "les destinations de vacances classiques" sont épargnées, les ajustements concernant principalement des vols intérieurs et intra-européens,

"L'image que donne actuellement notre secteur ne satisfait personne, et surtout pas nous-mêmes", a commenté pour sa part le patron d'Eurowings, assurant que compagnies et aéroports travaillaient d'arrache-pied pour améliorer la situation.