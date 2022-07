Luc Tack revient à la charge et veut fusionner ses deux fleurons industriels, Picanol et Tessenderlo

Le milliardaire Luc Tack est l’un des industriels les plus influents du pays. Actionnaire de référence des deux entreprises, il met un nouveau projet de rapprochement sur la table. Six ans après une première tentative.

Luc Tack est l’un des industriels les plus influents du pays. Et il a de la suite dans les idées. Ce milliardaire, dont la fortune a été estimée par Forbes en avril 2021 aux alentours de 1,3 milliard d’euros, a décidé de rationaliser les contours de son empire industriel via une opération de rapprochement de deux de ses fleurons, le fabricant de machines à tisser Picanol (NdlR : également actif dans les domaines du génie mécanique, de l’agriculture, de la gestion de l’eau…) et le fabricant de plastiques et de produits chimiques Tessenderlo.

Deuxième tentative

Une opération qui était inscrite dans les astres boursiers, Luc Tack étant aux commandes de ces deux entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles. Assez discret dans les médias, l’homme d’affaires flamand, désigné Manager de l’Année en 2014, détient en effet près de 90 % des parts de Picanol et est dans le même temps actionnaire majoritaire, via Picanol, de Tessenderlo.

Deux véhicules cotés avec le même actionnaire de référence relevaient donc de l’anomalie. En réalité, Luc Tack avait déjà fin 2015 mis sur la table un premier projet de fusion entre les deux entreprises mais il avait pris l’eau en mars de l’année suivante, en raison du manque d’enthousiasme des actionnaires minoritaires de Tessenderlo.

Six ans plus tard, Luc Tack revient donc à la charge avec la volonté à travers ce rapprochement de créer un seul groupe coté avec un seul conseil d’administration.

Concrètement, à l’issue de cette opération, Picanol serait intégré à Tessenderlo et deviendrait une division commerciale figurant dans le segment Machines&Technologies.

Les actionnaires de référence, Luc Tack et Patrick Steverlynck, proposent de remettre leurs actions Picanol au groupe Tessenderlo par le biais d’une offre d’échange volontaire. Les autres actionnaires, représentant environ 10 % de Picanol, auront la possibilité de suivre ce même ratio d’échange de 1 action Picanol pour 2,43 de Tessenderlo et d’entrer ainsi directement dans l’actionnariat de Tessenderlo. Au terme de l’opération, Tack en Steverlynck détiendraient 64% du “nouveau” Tessenderlo. Dans le cadre de cette offre, Picanol est évalué à 830,8 millions d’euros et Tessenderlo à 1,66 milliard.

Pas de conséquences sociales

"Constitué des cinq segments Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions, Machines&Technologies et T-Power, le nouveau groupe sera actif dans plus de 100 pays dans le monde pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de plus de 430 millions (sur la base des performances de 2021). L'ambition sera de renforcer la position dominante dans chaque segment et d'assurer une rentabilité durable", précise Tessenderlo dans un communiqué.

Atteindre une plus grande masse critique fait donc partie des objectifs stratégiques de l’opération. Qui devrait permettre aussi au nouveau groupe fusionné d’être moins soumis aux aléas conjoncturels. L’opération, si elle arrive à son terme, ne devrait pas avoir de conséquences sociales négatives sur les effectifs, estimés à plus de 7 000 personnes.

La deuxième tentative sera-t-elle la bonne ? Luc Tack espère en tout cas bien cette fois boucler l’affaire pour le 1er janvier de l’année prochaine.