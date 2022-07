Réunies à Liège, douze “MusicTech” réinventent l’industrie musicale avec l’Intelligence artificielle et les NFTs

C'est avec l'excellent rappeur-batteur américain Anderson .Paak, présent jeudi soir sur l'une des scènes du festival liégeois Les Ardentes, que les participants du Wallifornia MusicTech ont bouclé leur partition. Du hip-hop après deux jours de conférences, d'ateliers et de pitchs, ça fait un bien fou !

De l’avis général des quelque 200 participants, cette 6e édition du “Davos de la MusicTech” a été un grand cru. L’événement liégeois, organisé à La Grand Poste, s’impose de plus en plus comme le rendez-vous européen de référence pour l’industrie musicale (labels, producteurs, artistes, investisseurs, etc.) et les start-up MusicTech. Comme aime à le rappeler Gérôme Vanherf, chef d’orchestre de l’événement, les partenaires du Wallifornia (Leansquare, Les Ardentes, Kikk, Théâtre de Liège et La Grand Poste) sont parvenus, au fil des éditions, à attirer la “crème de la crème” dans la Cité ardente.

AudioShake, la préférée du jury

Comme de coutume, les deux journées de rencontres et de débats autour des grands enjeux de la MusicTech se sont terminées par un “Demo Day” des douze start-up ayant pris part, durant dix semaines, au programme d’accélération. Douze pépites dont une seule belge, Artfuse. Chacune disposait de trois minutes pour pitcher l’état de leur projet face à un jury d’une dizaine d’experts en MusicTech.

Au décompte final, c’est AudioShake, start-up de San Francisco fondée en 2020 par Jessica Powell (CEO) et Luke Miner (CTO), qui a le plus séduit les membres du jury. AudioShake utilise l’intelligence artificielle (IA) pour décomposer des morceaux de musique, en extraits et en instruments (la batterie d’un morceau rock, par exemple), afin de pouvoir les affecter à de nouvelles utilisations (licences de synchronisation, remixes, remastérisation, son spatial, médias sociaux, fitness et jeux adaptés, etc.).

L’IA se retrouve dans d’autres projets pitchés jeudi à La Grand Poste. C’est le cas de Mubert, autre start-up américaine, qui a développé une technologie capable de créer, instantanément, de la musique à partir de “samples” (échantillons) créés de producteurs.

“The first group to IPO”

À l’image de ce qui se passe dans de nombreux autres domaines, plusieurs start-up ont investi le terrain du web3 et des “non-fungible tokens” (NFTs), c’est-à-dire d’applications reposant sur la technologie blockchain (1). Les Espagnols de Kloov, par exemple, propose une plateforme qui comble le fossé entre les artistes et leur public grâce à des modèles innovants de monétisation et de partage des royalties basé sur la technologie NFT. Autre exemple : la start-up italienne Brots a développé une application mobile pour les fans, qui permet aux artistes de publier de la musique en tant que NFT. On peut encore citer Pianity, jeune pousse française, qui a créé une plateforme de NFT où les musiciens et leurs communautés se réunissent pour créer, vendre, acheter et collectionner des chansons en édition limitée.

On épinglera, pour finir, le projet défendu par Alex Ellis. Après avoir interprété une de ses compositions à la guitare acoustique, ce songwriter britannique a expliqué que Our Man in the Field, le nom donné à son groupe, a fait le choix d'être géré en mode start-up, ce qui lui a permis de lever des fonds auprès d'investisseurs britanniques et de créer une entreprise "90 % plus rentable que les artistes comparables à son stade". Et Alex Ellis de dire : "We want to be the first group to IPO (introduction en Bourse, NdlR)".

(1) Un “NFT” désigne un fichier numérique, stocké sur une blockchain, auquel un certificat d’authenticité a été attaché. Quand on achète un NFT, on achète la propriété exclusive de l’œuvre originale incluse dans ce NFT. L’artiste conserve toutefois ses droits d’auteur et de reproduction.