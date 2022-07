Comment Emmanuel Macron a fait l’agent d’Uber

Selon les Consortium international des journalistes d’investigation, des documents révèlent qu’entre 2014 et 2016, le Président, alors ministre de l’Economie, a œuvré pour la société de VTC dans le but de faire évoluer la réglementation en sa faveur.

Le 1er octobre 2014, 9h30. Mark MacGann, lobbyiste en chef pour la zone Europe de la société Uber, sort du ministère français de l'Economie avec un large sourire. Surprenant, alors que le géant américain des VTC est loin d'être le bienvenu en France. La preuve : depuis quelques heures, la loi Thévenoud, tout juste entrée en vigueur, rend les choses nettement plus difficiles pour devenir chauffeur Uber en France. Le service UberPop, qui permettait justement à des particuliers ne remplissant ni les conditions applicables aux conducteurs des taxis ni celles des conducteurs de VTC, de proposer des courses sur l'application du géant américain devient illégal. Et pourtant, c'est bien un compte rendu dithyrambique que le lobbyiste adresse à ses associés ce jour-là : "En un mot : spectaculaire. Du jamais-vu. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser ;) […] Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout", écrit-il à plusieurs collègues.

Deal secret

C'est là l'un des nombreux messages que révèle, dimanche soir, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont font partie le Monde ou la cellule investigation de Radio France dans l'Hexagone. Ils illustrent les échanges nombreux et la proximité forte entre les dirigeants de la société américaine et celui qui est alors le nouveau ministre de l'Economie français, alors sur une ligne bien différente de ses collègues vis-à-vis d'Uber. Quand les Cazeneuve, Montebourg ou Hollande n'hésitent pas à montrer leur défiance envers Uber, le futur président de la République et chantre de la "start-up nation" se révèle être un interlocuteur privilégié de l'entreprise. Et même un partenaire. Selon le consortium, qui s'appuie sur 124 000 documents, datés de 2013 à 2017, Emmanuel Macron aurait même été jusqu'à passer un "deal" secret avec Uber pour "faire en sorte que la France travaille pour Uber afin qu'Uber puisse travailler en et pour la France", ainsi que l'écrit un des représentants de l'entreprise.

Au cours de leurs nombreux échanges secrets – aucun n'est inscrit dans l'agenda du ministre – Emmanuel Macron et les dirigeants d'Uber tentent notamment d'élaborer une stratégie pour alléger la réglementation qui encadre, dans la loi Thévenoud, les plateformes VTC. Pour cela, le ministre de l'Economie aurait une idée bien précise qu'il soumet à l'entreprise californienne : envoyer des amendements rédigés des mains d'Uber à des députés amis qu'ils tenteront de faire voter à l'Assemblée. C'est ce qui ressort du compte rendu rédigé par un lobbyiste d'Uber d'une réunion avec le ministre, le 21 janvier 2015. Le même mois, l'entreprise fournit au député socialiste Luc Belot quatre propositions d'amendements qui ne seront pas votés. "C'est quand même une excellente nouvelle. On a trois amendements déposés par un député socialiste qui portent sur des éléments clés du régime, et il a notamment gardé l'amendement sur les gares et aéroports […] Ceci permet, comme c'était le but, d'amorcer un débat sur un régime VTC assoupli", se félicite Thibaud Simphal, le directeur général France d'Uber.

Car effectivement, malgré l'échec de faire voter les amendements, Emmanuel Macron prend les choses en main et annonce que certaines des mesures phares souhaitées par les plateformes VTC seront adoptées par décret. Les 250 heures de formation nécessaires pour devenir chauffeur, comme l'exige la loi Thévenoud, sont supprimées. A la place, toute personne souhaitant obtenir une licence doit suivre une formation de sept heures seulement. Forcément de quoi ravir Uber alors que les chauffeurs de taxis expriment leur colère dans la rue. "La discussion [avec Emmanuel Macron, ndlr] a porté sur la déréglementation des VTC, à savoir l'abaissement des barrières à l'entrée qui limitent l'offre […] Il souhaite que nous l'aidions en communiquant de manière claire et agressive sur le fait […] qu'un système de licences "VTC light" permettrait une réelle création d'emplois", écrit le lobbyiste Mark MacGann à plusieurs collègues ce même mois de janvier 2015. De quoi laisser penser qu'un deal secret a bien été noué.

"J’ai demandé à Macron d’intervenir"

Uber, qui est donc reçu régulièrement à Bercy, n'hésite pas non plus à solliciter Emmanuel Macron en juillet 2015 quand les services fiscaux mènent une perquisition au siège français de la firme. "J'ai demandé à Macron d'intervenir car Kohler [Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général de l'Elysée, alors directeur de cabinet du ministre] ne répondait pas à mon SMS", écrit Mark MagGann à plusieurs collaborateurs. D'après les documents de l'ICJI, le lobbyste a bien demandé au ministre de l'Economie "de demander à [ses] services de [les] conseiller", sans que ce dernier ne lui réponde. Les rapports entre les deux parties restent pourtant très bons. "Travis est très reconnaissant par rapport aux avancées considérables depuis la tension du mois de juin. Sachez que Travis prend très au sérieux votre relation de confiance", assure le lobbyiste en chef de l'entreprise à Macron en septembre 2015. Travis, c'est Travis Kalanick, le PDG américain de l'entreprise, qui a rencontré Emmanuel Macron en personne au moins deux fois.

Les rapports restent cordiaux, surtout qu'Uber semble encore avoir besoin de son partenaire Emmanuel Macron. En octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône Laurent Nunez prend un arrêté interdisant les courses privées d'Uber dans le centre-ville de Marseille, ainsi qu'aux abords des gares et de l'aéroport de la cité phocéenne. MagGann, qui se dit "consterné", adresse un message à Emmanuel Macron lui demandant de "[les] aider à comprendre ce qu'il se passe". Le ministre de l'Economie promet de "regarder cela personnellement". Trois jours plus tard, la préfecture des Bouches-du-Rhône précise son arrêté et le rend au passage moins restrictif pour Uber puisque l'interdiction se transforme en une menace de contrôles accrus. "Une victoire", se félicite-t-on du côté de la firme.