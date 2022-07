"Je pense que l'Etat belge est gagnant" : le Norvégien Frontline prêt à reprendre la société anversoise Euronav

La bataille autour d'Euronav, armateur anversois spécialisé dans le transport de pétrole, n'est peut-être pas encore terminée. Lundi, la société dirigée par Hugo De Stoop a sorti un communiqué pour faire savoir qu'elle a "le plaisir d'annoncer qu'elle a trouvé un accord de regroupement définitif" avec l'armateur norvégien Frontline dont le siège est basé aux Bermudes. Un regroupement qui n'a toutefois rien d'une fusion comme annoncé initialement en avril. Il s'agit en effet d'une prise de contrôle d'Euronav par Frontline.

Concrètement, l’opération proposée se fait sous forme d’échange d’actions volontaire où chaque action d’Euronav sera valorisée à 1,45 de Frontline. Soit 12,09 euros par action Euronav au cours retenu (à comparer à un cours de 11,32 euros lundi). Autrement dit, les détenteurs de titres Euronav qui participent à l’offre vont devenir actionnaires d’une société étrangère Frontline, cotée à la Bourse d’Oslo et de New York, et sans doute d’ici quelques mois sur Euronext Bruxelles.

Le nouveau groupe, qui s'appellera Frontline, sera le plus grand transporteur mondial de pétrole. Il aura son siège à Chypre et continuera à opérer à partir de ses différentes filiales, dont la Belgique. C'est le Belge Hugo De Stoop qui est appelé à devenir le CEO de la nouvelle entité. Les revenus additionnés s'élèvent à 668 millions de dollars. L'offre qui est prévue pour le quatrième trimestre 2022 est conditionnée à "l'obtention de 50 % plus une action de toutes les actions Euronav, à la relocalisation de Frontline à Chypre, à l'absence de changement défavorable important et à la réception des approbations réglementaires requises et des autres conditions habituelles", précise le communiqué.

Choix critiqué

Reste à savoir si le groupe Frontline dirigé par le milliardaire John Fredriksen, qui détient déjà près de 19 % d’Euronav, va arriver à mettre la main sur Euronav.

On se souvient que la famille de Marc Saverys, qui est le premier actionnaire d'Euronav avec près de 20 % du capital (via la société CMB), s'est opposée au projet de fusion. Alexander Saverys, un des fils de Marc Saverys et le CEO de CMB, avait fortement critiqué le choix du conseil d'administration pour ce qu'il considérait comme l'énième rachat d'un fleuron belge par un groupe étranger. Il aurait préféré qu'Euronav reprenne CMB Tech, la filiale de CMB spécialisée dans le transport à l'hydrogène avec l'idée de rendre Euronav un transporteur plus vert. Un plan auquel ne croient pas le conseil d'administration et le management d'Euronav.

Que va dès lors faire le camp Saverys ? Il n’a pas (encore?) communiqué sur le sujet. Ce qui est en tout cas certain, c’est que son refus du scénario de la fusion (qui aurait nécessité une approbation de 75 % des voix lors d’une assemblée générale extraordinaire) a obligé le conseil d’administration à revoir les modalités de l’opération.

“Frontline continuera à avoir une filiale en Belgique”

La Libre a interrogé Hugo De Stoop, le CEO d'Euronav.

Le futur siège de Frontline étant à Chypre, continuez-vous à affirmer que ce n’est pas un fleuron belge qui passe sous pavillon étranger ?

La société FRO (Frontline, NdlR) a son siège social aux Bermudes. Je pense sincèrement que le fait qu’elle soit rapatriée à Chypre est une très bonne chose. Chypre est membre de l’Union européenne et respecte toutes les règles maritimes de l’UE, y compris les taxes.

L’actionnaire belge ne sera-t-il pas pénalisé par un double précompte mobilier ?

Absolument pas. Tout d’abord, Frontline sera cotée sur Euronext Bruxelles. Ensuite, il n’y a pas de précompte mobilier sur les dividendes à Chypre et donc l’actionnaire belge continuera à payer un seul précompte, celui de la Belgique. Par ailleurs, l’actionnaire qui resterait dans Euronav devra se poser la question de savoir s’il est préférable d’être actionnaire de la société mère ou de la filiale.

Le fait que le siège se retrouve à Chypre ne va-t-il pas entraîner un manque à gagner pour le fisc belge ?

Je ne vois pas pourquoi. Frontline continuera à avoir une filiale en Belgique. Dans le shipping, on paie des taxes sur le tonnage redevables à l'Etat dans lequel les bateaux sont enregistrés. Le régime de la taxe sur le tonnage belge est un excellent régime et tout laisse penser actuellement qu'il y aurait au moins autant voire plus de bateaux qui opteront pour ce régime. L'État n'est certainement pas perdant. Je pense même qu'il est gagnant.