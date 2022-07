Le leader belge du jouet Smart rachète son homologue anglais

Ils sont investis dans le même secteur des puzzles et jeux de logique, l’un en “B2C”, directement vers les jeunes consommateurs et leurs parents, l’autre en “B2B”, à destination d’écoles. L’un est belge, l’autre britannique. Ils ont tous les deux quasiment trente ans, qu’ils fêteront, fin novembre pour l’un, début décembre pour l’autre.

À ce rythme-là, il n'y a pas d'aîné ou de puîné qui vaille. C'est toutefois le plus jeune, Smart Toys and Games, fabricant de jeux basé à Kontich, fréquemment primé en Belgique et ailleurs pour ses marques SmartGames, SmartMax, GeoSmart et Happy Cube, qui a racheté le plus vieux, The Happy Puzzle Company, établi à Hertfordshire. Dont il est dit, dans le communiqué des deux sociétés, qu'elle a "touché en presque trois décennies une clientèle de 400 000 fans, est présente dans plus de 14 000 écoles britanniques, a connu une croissance importante sur le marché B2B ces dernières années, avec une distribution désormais présente dans plus de 20 pays". Son offre : des puzzles pour un joueur mais également des défis en tête-à-tête.

De vieilles connaissances

Son acquisition par Smart va lui permettre de doubler, voire tripler la mise, le réseau mondial de son nouveau propriétaire couvrant plus de 70 pays. Des jeux de réflexion "amusants" et "stimulants" conçus pour un joueur, dont plusieurs prenant appui dans le monde du magnétisme (magnets…), principalement fabriqués en Belgique.

L'objectif des deux entreprises qui conserveront chacune leur fondateur à la barre – Gavin Ucko pour The Happy Puzzle et Rolf Vandoren pour Smart – est de mêler produits et expertise. Ce qui ne sera pas trop compliqué, assurent-elles, puisqu'"elles travaillent ensemble depuis plus de 20 ans et que les synergies entre elles sont évidentes".