Le Ritz-Carlton de Moscou change de nom après le départ de Marriott

L'un des hôtels les plus luxueux de Moscou, le Ritz-Carlton, avec sa vue imprenable sur la Place Rouge, a été rebaptisé lundi Carlton Moscow, sa maison mère, Marriott International, ayant suspendu ses opérations en Russie à cause de l'offensive contre l'Ukraine.

Situé sur l'avenue centrale de Moscou, Tverskaïa, et fort d'une vue plongeante sur le Kremlin, ses jardins et la Place Rouge, l'hôtel s'est doté d'un nouveau logo et d'un site internet, mais aucune annonce n'a été faite quant à une transaction financière.

Il fonctionnera "en tant qu'hôtel indépendant", selon un communiqué cité par les agences russes, alors qu'il était jusque-là opéré par Ritz-Carlton Hotel Company, une filiale du groupe Marriott.

En mars, le géant de l'hôtellerie avait fermé ses bureaux et gelé ses nouveaux projets, puis le 3 juin il a annoncé suspendre toutes ses opérations sur le marché russe jugeant "impossible" de fonctionner du fait "des restrictions annoncées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'UE" ces derniers mois pour punir la Russie de son assaut contre l'Ukraine.

Ce départ s'ajoute à une longue liste de géants occidentaux qui se sont retirés de Russie depuis qu'elle a attaqué son voisin. Parmi eux, McDonald's, Coca-Cola, Nike, Starbucks ou encore Renault.

Les effets des sanctions frappant la Russie restent encore difficiles à évaluer, mais des secteurs employant des centaines de milliers de Russes sont déjà affectés par de graves problèmes logistiques et financiers.

Les autorités russes estiment pour leur part que le pays a bien résisté aux sanctions, et que ce sont au contraire les pays européens, du fait de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, qui souffriront le plus économiquement par ricochet de leurs propres mesures punitives.