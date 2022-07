Les éoliennes de toit débarquent à Anderlecht

La start-up belge Renewind a signé son premier contrat avec la copropriété de la tour Marius Renard, à Anderlecht. Il porte sur la fourniture et l’installation de 24 éoliennes de toiture.

Au départ, le développement de cette nouvelle technologie d'éoliennes était porté par la Sonaca. Mais le fleuron wallon de l'aéronautique s'est ensuite recentré sur son cœur de métier. Florent Dial et Jonas Vidaic, tous deux employés de la Sonaca, ont poursuivi le projet au sein de la start-up Renewind. En cas de succès commercial, la Sonaca recevra des royalties de la part de Renewind.

La start-up a été soutenue financièrement par le Boost Engineering Fund , un fonds qui associe cinq acteurs de la région de Charleroi (Sambrinvest, 50°North Ventures, ULB Dev, Duferco et Fidic). Ce fonds dépend de l'Advanced Engineering Accelerator (AECC), un accélérateur de projets dans le domaine des sciences de l'ingénieur (basé à l'A6K). Ce soutien s'est donc concrétisé par un premier contrat pour Renewind.

Une roue de moulin à eau

Pour des raisons de sécurité, les éoliennes de toit ne ressemblent pas à celles qu'on voit fleurir à la campagne. En effet, Renewind a conçu sa propre technologie. Il s'agit d'une sorte de roue de moulin à eau contenue dans un caisson métallique. Celui-ci mesure 1,8 mètre de long, 1 m de large, et 1,8 m de hauteur. "Notre produit permet de bénéficier de l'effet d'acrotère, explique Florent Dial, l'un des deux fondateurs de Renewind. Quand le vent se projette sur un bâtiment, il est détourné et il y a une accélération comprise entre 1,2 et 1,8."

Dans le cas de la tour Marius Renard, chaque module aura une puissance de 3 000 watts, l’équivalent d’environ dix panneaux photovoltaïques. La production d’électricité par module est estimée à 1 900 Kwh par an. Les vingt-quatre éoliennes pourront donc produire 46 000 Kwh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d’électricité de 15 familles bruxelloises.

À puissance égale, les éoliennes de Marius Renard produiront environ 30 % d’électricité en moins que des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, elles présentent d’autres avantages. En effet, les panneaux produisent en journée et, surtout, de mars à septembre. En revanche, le vent est plus présent en hiver et souffle aussi la nuit.

En gros, l’éolien est complémentaire du photovoltaïque. Lorsque la tarification de l’électricité incitera réellement à consommer sa propre production renouvelable, il sera donc intéressant de pouvoir s’appuyer sur ces deux technologies.

En attendant, Renewind promet un retour sur investissement compris entre sept à dix ans à ses clients. Cela signifie que les économies réalisées sur sa facture d’électricité remboursent les éoliennes au bout de ce laps de temps. Renewind vise une durée de vie de vingt ans pour ses produits, ce qui permet d’engranger des bénéfices à l’issue des sept à dix ans.

En octobre 2021, Renewind avait déjà placé un prototype sur le toit du bâtiment Marius Renard, afin de mener des tests. Le but était de vérifier que les prévisions de production étaient correctes, et que la présence du module ne poserait pas de problèmes de bruit et de vibrations.

En cas de grands vents, la fermeture d’un cran de sûreté permet à l’éolienne de continuer à fonctionner. Mais en cas de grosse tempête, l’éolienne est arrêtée.

Analyse du vent au préalable

Une autre particularité de cette technologie est qu'elle implique d'analyser la présence de vent avant d'investir. Les données publiques, fournies par le site globalwindatlas.info, permettent de se faire une première idée. Pour les clients intéressés, une étude est réalisée avant l'implantation des éoliennes. "Nous envisageons également de concevoir des stations météo à placer sur le toit des futurs clients pour avoir des données plus précises", expliquent les fondateurs de Renewind.

Les modules sont destinés aux toitures plates. Parmi les clients ciblés figurent les industries, les fermes,… "Il vaut mieux être situé à une certaine hauteur pour disposer de suffisamment de vent, explique Florent Dial. Mais on pourrait imaginer en installer sur une maison située sur une colline, à condition qu'il n'y ait pas trop d'arbres devant les éoliennes."

Si le produit est innovant, Renewind n’est pas le seul à s’être lancé sur le marché des éoliennes de toiture. Un concurrent français essaye aussi de tirer profit de l’effet d’acrotère, tandis que des essais ont été menés au Canada sur un autre type d’éolienne de toiture.

La start-up wallonne a pour ambition d’être rentable en travaillant avec des partenaires belges. Metal Concept, à Nivelles, est l’un de leurs fournisseurs. Pour financer sa croissance, Renewind aura bientôt besoin de capitaux frais. Un tour de table sera donc organisé prochainement.