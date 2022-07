Une entreprise perd 85 % de sa valeur à cause du "pire concours de circonstances à avoir touché les marchés boursiers depuis 1918"

Le spécialiste du paiement différé Klarna a annoncé avoir bouclé une nouvelle levée de fonds valorisant l'entreprise suédoise à 6,7 milliards de dollars, soit 85% de moins que l'an dernier, en raison de la dégradation économique mondiale.

Pour expliquer sa dégringolade par rapport au niveau record atteint l'an dernier, qui l'a déjà contraint à un plan de suppression de 10% de ses effectifs, la fintech suédoise a invoqué "le pire concours de circonstances à avoir touché les marchés boursiers depuis la Seconde Guerre mondiale".

"Inflation élevée, hausse des taux d'intérêts, craintes accrues d'une récession, contrecoups de la première pandémie mondiale depuis 1918, commerce pénalisé par les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, hausse des prix du gaz et, particulièrement en Europe, les chocs provoqués par la guerre en Ukraine", liste le groupe, dont le modèle est bâti sur le principe du "achetez maintenant, payez plus tard". Dans ce contexte défavorable, le secteur des fintech a été particulièrement affecté, souligne Klarna, en précisant que ses concurrents ont également vu leur valeur chuter de "80 à 90%" par rapport à leurs sommets.

Étendre ses activités à l'international

En juin 2021, lors de sa précédente levée de fonds, Klarna avait attiré des investissements à une valorisation colossale de 45,6 milliards de dollars, dans un contexte d'euphorie économique. Les perspectives de la licorne suédoise, fondée à Stockholm en 2005, se sont nettement dégradées avec la crise actuelle. En mai, Klarna avait déjà annoncé la suppression d'environ 10 % de ses effectifs dans le monde, soit 700 postes, en invoquant déjà l'effet de la dégradation de la situation économique sur son activité.

La levée de fonds annoncée lundi servira "principalement" à étendre les activités aux Etats-Unis, indique la fintech suédoise. Le financement est assuré par une série d'investisseurs existants de Klarna, comme la société d'investissement Sequoia Capital et la Commonwealth Bank of Australia. Mais aussi des nouveaux actionnaires, dont le fonds de pension caandien Investissements RPC et le fonds souverain émirati Mubadala.

Klarna permet au consommateur des paiements différés et aux boutiques et sites marchands de déléguer la facturation. Le groupe est présent dans 45 pays, dont les Etats-Unis. L'entreprise dit avoir été utilisée par 147 millions de consommateurs actifs par le biais de plus de 400 000 partenaires marchands.