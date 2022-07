Comet recycle le plastique avec un procédé unique en Belgique : "La boîte à gants de la Fiat 500, c'est nous"

"Le plastique est le matériau le plus difficile à recycler car il en existe des centaines de types différents"

, pose d'emblée Hervé Demoulin, ingénieur R&D responsable de la production de plastiques recyclés au sein du groupe Comet, dont l'histoire a démarré à Châtelet en 1987.

Sur le site de Mons qui nous accueille - vaisseau amiral du groupe qui rassemble 150 collaborateurs sur 400 - les piles de matériaux en fin de vie s'étalent à perte de vue sur 22 hectares. Parmi eux, sur 1,2 million de tonnes brassées par an, Comet traite 77 % de métaux ferreux (qui contiennent du fer), ainsi que des métaux non ferreux (cuivre, aluminium...), des minéraux (verre...) et depuis 2012, des plastiques.

Comet traite chaque année 85 000 tonnes de plastique brut issu d'anciens véhicules, d'appareils électroménagers ou encore de jouets, et 15 000 tonnes sont au final valorisées. ©Ennio Cameriere

Hervé Demoulin nous emmène, entre le balai des camions-bennes et les montagnes de déchets, du bâtiment où sont traités les métaux - la spécialité de Comet - vers la zone des plastiques. "Nous sommes les seuls à produire des plastiques recyclés issus de résidus de broyage sur tout le territoire belge, explique M. Demoulin. Nous les collectons nous-mêmes en Belgique, dans le Nord de la France et à Paris, et d'autres centres de traitement belges qui n'ont pas les installations adéquates nous envoient leurs matériaux. Attention, nous gérons tout sauf les emballages qui représentent environ 60 % de la totalité des déchets plastiques. Ici, nous traitons chaque année 85 000 tonnes de plastiques bruts issu d'anciens véhicules, d'appareils électroménagers ou encore de jouets, et 15 000 tonnes sont au final valorisées."

En 2018, 257 000 tonnes de plastique ont été recyclées en Belgique. ©Ennio Cameriere

À noter qu'en 2018, 257 000 tonnes de plastiques ont été recyclées en Belgique au total (Eurostat), dont 147 000 tonnes d'emballages (Statbel), ce qui porte la différence à 110 000 tonnes de plastiques valorisé à partir de voitures, de trottinettes électriques, de machines à laver, d'appareils électroniques, de pneumatiques, etc. Comet a d'ailleurs récupéré auprès de l'ASBL Recupel 50 % du marché belge des D3E (petits et gros appareils électroménagers, ordinateurs, pompes à chaleur, lampes, panneaux photovoltaïques...) pour trois ans.

Matériau complexe à valoriser

Les plastiques représentent 3,8 % du total des matières traitées par le groupe Comet, qui a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros. "Ces 3,8 % ne sont pas proportionnels à la part du chiffre d'affaires, souligne Jérôme Hardy, responsable communication. Il existe en effet un business model différent pour chaque type de matériau : cela dépend de la valeur du matériau, de la chaîne de tri et de la valorisation, c'est-à-dire de la capacité à réintroduire les produits sur le marché et donc de la demande".

Comet a récupéré 50 % du marché belge des D3E (petit et gros électroménager, ordinateurs, pompes à chaleur, lampes, panneaux photovoltaïques...) pour trois ans. ©Ennio Cameriere

Trois facteurs expliquent pourquoi, sur près de 38 millions de tonnes de matériaux recyclés en Belgique (en 2018 selon Eurostat), seulement 257 000 tonnes correspondent à des plastiques.

D'abord, parmi tous les déchets de consommation collectés auprès des ménages belges, à peine plus de 1,5 % sont des déchets plastiques. La part des plastiques dans le total des déchets ménagers est donc très faible, d'après une étude réalisée par Plastics Europe et relayée par la fédération technologique Agoria fin mai 2022.

De plus, le plastique est un matériau complexe à recycler de par ses multiples natures.

Comet travaille sur quatre types de plastiques, qui peuvent être réintroduits sur le marché. ©Ennio Cameriere

Enfin, pour être rentable, la valorisation des plastiques nécessite de trouver suffisamment de marchés en demande. "Nous travaillons sur quatre types de plastiques (PP 3, FPP, PS et ABS, NdlR) mais pas plus car ce sont eux que nous sommes capables de réintroduire sur le marché, précise Hervé Demoulin. Ce sont des plastiques 'de base', tandis que les plastiques plus techniques sont difficiles à vendre."Dans le grand entrepôt dédié aux plastiques - où il est difficile de s'entendre en raison du vacarme des machines - les plastiques sont séparés dans un bain d'eau en fonction de leur densité. Les valorisables flottent tandis que les autres coulent au fond du bac. Les plastiques valorisables sont ensuite broyés, en copeaux de 12 millimètres, puis lavés avant d'être rangés dans de grands sacs blancs d'une tonne chacun.

Les plastiques sont séparés dans un bain d'eau en fonction de leur densité. ©Ennio Cameriere

Une boîte à gants 100 % recyclée

Pour ce qui est des plastiques "de base", de plus en plus de secteurs s'intéressent aux plastiques recyclés. "Il y a encore cinq ou dix ans, le recyclé était synonyme de sous-qualité, poursuit le responsable des plastiques chez Comet. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Quand un produit contient du recyclé, il faut que ça se voit : c'est un atout pour la planète, pour réduire les émissions de CO₂, et pour le marketing".

Ainsi, le secteur automobile est de plus en plus demandeur de plastiques recyclés, tout comme la construction ou la fabrication d'appareils électroménagers. Comet vend ses résidus de plastiques recyclés à une vingtaine de "compounders" européens différents (dont des flamands), qui réalisent les mélanges de broyés de plastiques spécifiques demandés par les clients finaux. Mais le groupe traite aussi avec certains des clients finaux en direct, comme par exemple Stellantis.

La marque Fiat par exemple, utilise une vingtaine de types de plastiques "de base" différents, et le groupe Stellantis a fourni en direct son cahier des charges à Comet pour voir quels broyés de plastiques montois il pourrait utiliser. Résultat : l'avant de la boîte à gants de la Fiat 500 est à présent fabriqué avec 100 % de plastiques recyclés par Comet.

L'avant de la boîte à gants de la Fiat 500 est à présent fabriqué avec 100 % de plastique recyclé par Comet. ©Ennio Cameriere

Une fois revenus au calme dans la salle de contrôle des produits finis, M. Demoulin nous montre fièrement la pièce rectangulaire de plastique noire : "C'est l'une des toutes premières pièces industrielles fabriquée grâce à ce type de collaboration. Il y a une transparence totale entre Stellantis, le compounder et nous."Stellantis utilise aujourd'hui 10 % de matériaux verts dans ses voitures et compte passer à 25 % en 2027 et à 30 % en 2030. "Cela prend du temps car dans l'automobile comme dans d'autres industries, tous les matériaux doivent répondre à de multiples normes techniques et de sécurité", ajoute M. Demoulin.

Convaincre toujours plus d'industriels

Autre application directe, Comet a fourni le plastique qui compose les cuves et les billes de support à bactéries pour le Wallon Eloy Water, l'un des leaders du traitement de l'eau sur le marché européen.

Finalement, pour les plastiques arrivant chez Comet mais qui ne peuvent pas être valorisés (plastiques techniques, caoutchoucs...), le groupe a développé, en collaboration avec l'Université de Liège, un matériau drainant validé par la Wallonie et utilisé dans les décharges régionales.

"La diversité des plastiques rend le recyclage compliqué, mais c'est aussi ce qui fait la force de ce matériau adaptable à de très nombreuses applications, conclut Hervé Demoulin. Reste maintenant à convaincre toujours plus d'industriels que les performances des plastiques recyclés, aussi bien 'de base' que techniques, atteignent les exigences leurs secteurs."