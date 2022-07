Crise énergétique mondiale : "Le pire est encore à venir"

La crise énergétique mondiale, avec la flambée des prix du pétrole et du gaz due à la guerre en Ukraine, pourrait s'aggraver. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, lors d'une conférence sur l'énergie à Sydney. Il a déclaré que le monde n'avait jamais connu une crise énergétique de cette ampleur et de cette complexité. Et le pire est encore à venir, selon M. Birol, et pourrait affecter le monde entier.

En raison des perturbations de l'approvisionnement en combustibles fossiles russes, les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté. Cela alimente l'inflation et exerce une forte pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Dans plusieurs pays, dont le Sri Lanka, la forte hausse des prix, conjuguée aux problèmes économiques, a même entraîné d'importants troubles sociaux.

M. Birol a déclaré que l'Europe pourrait connaître des moments très difficiles l'hiver prochain en raison d'éventuelles pénuries de gaz, maintenant que la Russie pourrait fermer complètement les approvisionnements. Il a déclaré qu'il était très inquiet à ce sujet et qu'il craignait que cela ait des conséquences mondiales.

M. Birol a également déclaré que la crise énergétique pourrait être un moteur pour la transition vers des sources d'énergie durables.

La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, a déclaré lors du forum que la guerre en Ukraine avait démontré l'importance de passer à des sources d'énergie alternatives pour contrer la dépendance aux combustibles fossiles russes. "Nous voulons et devons passer à une énergie propre", a déclaré le ministre.