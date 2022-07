Euronav : les Saverys sont déterminés à ne pas céder à la pression du norvégien Frontline

Les Saverys, premiers actionnaires d’Euronav via la CMB, disent non à l’offre du groupe du milliardaire John Fredriksen.

Dans un communiqué envoyé ce mardi matin, la famille Saverys, qui est le premier actionnaire du pétrolier Euronav via la compagnie maritime CMB (avec 19 % du capital), a, comme on s'y attendait, dit un non catégorique au projet d'offre d'achat du Norvégien Frontline. Ce rejet "rend un squeeze out (NdlR : sortie de la Bourse) impossible" et une fusion avec Frontline "hautement improbable". "CMB ne croit pas qu'un rapprochement avec Frontline va créer de la valeur ajoutée pour les actionnaires d'Euronav", souligne le communiqué. Et de faire remarquer qu'il n'y a aucune information sur le calcul de la valorisation des deux entreprises, qui a mené au rapport d'échange proposé (1,45 action Frontline pour une action Euronav). "Il est impossible de savoir s'il y a une prime par rapport à la valeur nette des actifs de Frontline. Je me pose aussi des questions sur le chiffre de 60 millions de synergies attendues. Honnêtement, en shipping, il n'y a pas de synergies à obtenir. Ce n'est pas un bon deal", nous a précisé Alexander Saverys, le CEO de CMB.

Le camp Saverys pourrait-il changer d'avis si le rapport d'échange est revu à la hausse ? "Beaucoup d'éléments pourraient nous faire changer d'avis, pas seulement le rapport d'échange. On reste ouverts à la discussion", répond Alexander Saverys. Qui reste convaincu que la meilleure solution est de "verdir" Euronav en misant sur les technologies comme l'hydrogène.

Pour le patron de Frontline, le milliardaire norvégien John Fredriksen, la position du camp Saverys n’est pas une surprise. Il a été fidèle à sa tactique de mettre la pression maximale sur les Saverys avec l’idée de les faire plier avant le lancement de l’offre prévu au 4e trimestre 2022. Mais, le camp Saverys se montre déterminé à ne pas lâcher prise. On assiste à un bras de fer entre d’un coté un armateur norvégien de 78 ans qui cherche à régner sur une plus grande compagnie maritime et de l'autre une famille belge qui défend une toute autre vision.

Le moins bon des scénarios

Vu les positions de chacun, il n'est pas exclu qu'on s'achemine vers le scénario où Frontline obtiendrait plus de 50 % des actions mais moins des 75-80 % nécessaires pour fusionner les deux entités. Ce qui pourrait être le moins bon des scénarios pour les actionnaires. "Chaque transaction sur un bateau impliquant les deux sociétés donnera lieu à un conflit d'intérêts et donc un problème de gestion quotidienne", prévient Alexander Saverys.

L’opposition des Saverys semble en tout cas quelque peu relancer la spéculation sur l’action Euronav qui gagnait mardi 1,5 % alors que les analystes étaient avares en commentaires. Pour Xavier Servais, administrateur délégué de la société de gestion Delande, “il est difficile d’avoir un avis” sur le rapport d’échange. Il se montre néanmoins sceptique sur une révision à la hausse du prix dans le contexte boursier déprimé. À ses yeux, une fusion donnerait comme avantage d’avoir “un titre plus liquide”. La capitalisation boursière d’Euronav s’élève à 2,5 milliards d’euros et celle de Frontline à 1,8 milliard de dollars.