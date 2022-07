ExxonMobil choisit Inge Van der Meeren pour diriger ses usines de polymères

Le producteur de pétrole ExxonMobil a choisi Inge Van der Meeren comme nouvelle directrice de ses usines de polymères à Zwijndrecht et Meerhout, en province d'Anvers, annonce-t-il. Elle devient ainsi la première femme à la tête des sites de production du géant américain. Mme Van der Meeren travaille depuis 25 ans pour ExxonMobil. Elle a occupé des postes dans des départements tels que la technologie, les ventes, la chaîne d'approvisionnement et le marketing, aussi bien en Belgique qu'aux États-Unis.

"Je quitte l'environnement des bureaux pour celui de l'usine, plus proche du produit", a commenté la nouvelle directrice. "Une équipe de plus de 420 employés travaille ici chaque jour. Mon travail consiste à regarder vers l'avenir. La tendance est aux films d'emballage plus résistants, plus fins et plus durables, sans pour autant sacrifier la qualité."

En tant que fabricant de polyéthylène, ExxonMobil fournit des matériaux pour de nombreuses applications dans des secteurs comme la construction, l'agriculture et la santé.

L'entreprise vise des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles sur ses sites de production d'ici 2050.