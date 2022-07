Qu'est-ce que le "kill switch", l'arme anti-perquisitions d'Uber ?

Les enquêteurs de la répression des fraudes débarquent dans les locaux d’Uber dans le cadre d’une procédure judiciaire pour fouiller les ordinateurs. Mais tout ce sur quoi les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) tombent, ce sont des écrans noirs. Comme si une coupure de courant venait de se produire.

Rien de surprenant : l'entreprise américaine vient simplement d'activer son "kill switch", ou coupe-circuit. Un outil utilisé à plusieurs reprises, raconte le Guardian, qui fait partie intégrante des nombreuses manœuvres à la limite de la légalité employées par la société, révélées ce dimanche par une vaste enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), pour s'imposer dans le monde.

C’est quoi le "kill switch" ?

Il s’agit d’un genre de bouton d’arrêt d’urgence permettant de couper instantanément l’accès aux ordinateurs, documents et outils internes. Pas besoin d’appuyer sur chaque PC ou smartphone pour l’utiliser, son activation se fait à distance. Le but : protéger les données sensibles en cas de perte ou de vol de matériel.

Si de nombreuses entreprises utilisent ce dispositif, son usage a toutefois été détourné par Uber pour dissimuler ses secrets aux yeux des enquêteurs. Les plus hauts dirigeants de l’entreprise savaient que leurs délégués européens en tiraient parti pour perturber le travail des forces de l’ordre.

Quand a-t-il été utilisé pour la première fois ?

La première utilisation documentée du "kill switch" remonte au 13 novembre 2014. Elle survient dans les locaux d'Uber France à Lyon. Deux agents de la DGCCRF s'y présentent et suscitent l'inquiétude des responsables de l'entreprise sur place. Ni une ni deux, ils activent le bouton magique, comme l'atteste un mail envoyé par Zac de Kievit, alors directeur juridique d'Uber pour l'Europe, à tout l'état-major de la société. "Trois agents sont interrogés par la DGCCRF. Nous avons coupé leur accès et envoyons un avocat dès que possible."

Le directeur général d'Uber France se soucie de cette montée en puissance des contrôles des enquêteurs de la répression des fraudes. "Ils nous harcèlent véritablement en ce moment, tous les jours […]. Bercy et ses services commencent à se comporter comme l'Intérieur et les petits policiers qui veulent 'bouffer du POP' (en référence à UberPop, le service qui permettait à n'importe qui de se transformer en chauffeur, NdlR)", écrit-il dans un mail. Il ne croit pas si bien dire. Quatre jours se sont écoulés et déjà, la situation se réitère, cette fois à Paris au siège français de l'entreprise. Zac de Kievit, toujours lui, envoie un mail d'une teneur similaire aux mêmes destinataires. "La DGCCRF a perquisitionné notre bureau. L'accès a été coupé."

Un outil perfectionné au fil des perquisitions

Le 12 mars 2015, une nouvelle descente survient, mais en Belgique. Cette fois-ci, les enquêteurs sont les plus vifs : Uber n'est pas parvenu à activer le "kill switch" à temps. "Ils sont arrivés sans prévenir et nous ont ordonné de nous écarter sans rien toucher. Ils étaient bien préparés : huit agents pour nous surveiller et une équipe entière d'experts techniques pour accéder aux ordinateurs. Ils ont réussi à entrer dans le mien et ils ont fait une copie. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont pu récupérer !", écrit un salarié d'Uber à Bruxelles. En catastrophe, les responsables contactent un technicien informatique qui parvient à "verrouiller" les ordinateurs confisqués à distance. Mais l'affaire a tout de même suscité une vraie frayeur dans les instances de l'entreprise.

Etat d’urgence. Le soir-même, la directrice juridique de la société envoie des instructions aux équipes de Paris, Copenhague et Amsterdam. Un logiciel de chiffrage des données est installé sur tous les ordinateurs ("FileVault") et la durée d’inactivité avant la déconnexion de l’utilisateur est réduite à 60 secondes sur tous les appareils. En bref : lorsqu’un employé d’Uber n’utilise pas son PC pendant une minute, celui-ci devient inaccessible.

Le 16 mars, soit quatre jours plus tard, cette nouvelle tactique est mise à l’épreuve. Les bureaux d’Uber à Paris sont perquisitionnés par 25 agents de la police judiciaire dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet contre le service UberPop. Ces derniers ne trouvent alors que des écrans éteints.

Uber l’utilise-t-il encore ?

Son utilisation était devenue presque une habitude. Au total, l’ICIJ décompte treize activations du kill switch entre novembre 2014 et décembre 2015. L’entreprise, qui a changé de direction depuis, affirme l’avoir abandonné. "Uber ne dispose pas d’un ‘‘coupe-circuit’’ conçu pour déjouer les enquêtes réglementaires à travers le monde, et ce depuis que Dara Khosrowshahi est devenu PDG d’Uber en août 2017", a-t-elle assuré aux enquêteurs du consortium international de journalistes.

La nouvelle direction confire l'existence de cet outil, et effectue une forme de mea culpa. "Comme de nombreuses entreprises, nous disposions de logiciels destinés à protéger à distance les appareils de l'entreprise (par exemple, si un employé perd son ordinateur portable), ces logiciels n'auraient jamais dû être utilisés pour contrecarrer des actions réglementaires légitimes. Nous ne contestons pas le fait que ce type de logiciel ait pu être utilisé en France. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il n'aurait jamais dû être utilisé de la manière dont il l'a été", ajoute-t-elle.

Le "kill switch" est-il illégal ?

Comme souvent, Uber évolue dans une zone grise. Selon un ancien juge d'instruction du pôle national financier consulté par France Info, ce court-circuit informatique pourrait relever de l'article 434-4 du code pénal. "Cela peut tomber sous le coup de la loi si on arrive à démontrer l'intention de procéder à une soustraction de preuve", ajoute Sophie Sontag Koenig, maîtresse de conférence en droit à l'université Paris Nanterre et spécialiste des questions numériques, également citée par la radio.

Le "kill switch" est également susceptible d’entrer dans le cadre du "délit d’opposition à fonction" dans les articles 512-4 du code de la consommation, ainsi que 450-9 du code de commerce. Reste ensuite à prouver que le dispositif a bien été activé pour cacher des informations… qui ne sont donc pas trouvables.