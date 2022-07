Voici la mesure prise par Solvay pour aider ses employés face à l'inflation

Solvay distribuera une prime exceptionnelle aux employés dont les revenus sont proportionnellement les plus affectés.

La société cotée à Euronext Bruxelles et Paris annonce une allocation de 8 millions d'euros pour soutenir ses 21 000 employés à travers le monde face à l'accélération de l'inflation.

Ainsi, Solvay distribuera une prime exceptionnelle aux employés dont les revenus sont proportionnellement les plus affectés. Cette mesure concerne les ouvriers, les employés et les cadres de niveau inférieur situés dans des pays subissant une forte inflation et qui ne bénéficient pas de mesures réglementaires nationales. Les travailleurs belges profitant de l'indexation ne sont donc pas concernés.

"Nous sommes fiers de cette initiative supplémentaire qui vise à les soutenir face à l'augmentation du coût de la vie - pour se rendre au travail, nourrir leur famille ou payer leurs factures d'énergie. C'est aussi le reflet de notre politique 'care and dare'", commente Ilham Kadri, CEO de Solvay.

Précédemment, le groupe a déjà mis en place le Fonds de Solidarité Solvay, une prime spéciale Covid-19, le paquet d'avantages Solvay Cares (congé parental prolongé...) et plus récemment, le premier plan d'actionnariat salarié de l'entreprise.