Lufthansa annule 2 000 vols supplémentaires jusqu'à fin août

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va annuler 2 000 autres vols au départ et à destination des aéroports de Francfort et de Munich jusqu'à la fin du mois d'août. C'est ce qu'a déclaré mercredi un porte-parole de la compagnie aérienne. Il s'agit de la troisième vague d'annulations annoncée par Lufthansa. Auparavant, 3 000 vols avaient déjà été annulés en juillet et en août, puis 770 autres pour la semaine allant jusqu'au 14 juillet. Les annulations sont dues à un manque de personnel, tant en interne que chez les prestataires de services aéroportuaires.

Les nouvelles annulations concernent principalement les heures de pointe du matin et du soir, moments où les manutentionnaires de l'aéroport sont surchargés et où le traitement des bagages risque d'être retardé. Selon le porte-parole, ce sont surtout les vols de courte durée qui sont annulés, en Allemagne ou vers les pays voisins et pour lesquels il existe des alternatives suffisantes.

D'autres compagnies du groupe Lufthansa, comme Swiss Air Lines et Eurowings, ont déjà annulé leurs vols d'été. Brussels Airlines a fait de même. Ils ont annulé près de 700 vols en juillet et août, bien que, selon la direction, cela ait été fait pour répondre à la demande des pilotes et du personnel de cabine afin de réduire la charge de travail.

De nombreuses compagnies aériennes et aéroports en Europe, qui ont souvent licencié des employés pendant la crise du covid, s'efforcent de trouver rapidement suffisamment de nouveaux employés alors que le trafic aérien se redresse.