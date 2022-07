Accueil Economie Entreprises & Start-up Durabilité du commerce en Belgique : Comeos analyse les performances des objectifs fixés en 2019 Déchets, plastique, CO₂, circularité, bornes de recharge électriques… Il y a trois ans, Comeos s’était fixé des objectifs. Elle en a vérifié le respect et en a lancé d’autres. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique Avant de définir les ambitions de son secteur pour les trois années à venir, Comeos a donc vérifié si celles pointées il y a trois ans ont été concrétisées. ©Shutterstock

Il y a trois ans, Comeos, la fédération belge du commerce et des services, concevait une feuille de route sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de son secteur. Et ce, en se basant sur deux enquêtes effectuées, l'une auprès des consommateurs, l'autre auprès des parties prenantes (détaillants, fournisseurs…) afin d'identifier leurs attentes respectives. "De ces enquêtes sont sortis les thèmes les plus importants en matière de RSE, regroupés...