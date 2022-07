Plus de 30 % des Belges mangent au moins une glace par semaine en été

D'après une nouvelle étude publiée par le Centre flamand pour la Commercialisation des Produits agricoles et piscicoles (VLAM) - équivalent flamand de l’Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité - les Belges sont de très grands consommateurs de glaces. Ainsi, en été, plus du tiers de la population (35 %) en consomme au moins une fois par semaine ! Et ce malgré l'augmentation du prix de la boule due à la hausse des coûts des matières premières en raison de la guerre en Ukraine.

Lire aussi => Prix du lait, du chocolat, du transport, de la main-d'œuvre : les glaciers belges ne sont pas épargnés par la guerre en Ukraine

D'autre part, l'enquête réalisée par le bureau iVOX, entre le 4 et le 8 juillet 2022 dernier auprès de 1 000 Belges, montre que la crème glacée est le type de glace le plus populaire, devant la glace sur bâton, le sorbet et la glace à l’eau.

Quels sont les parfums stars ?

Bien que de nombreux goûts originaux soient disponibles sur le marché, les Belges préfèrent les saveurs classiques. C'est la glace à la vanille qui est la préférée dans le pays, suivie des glaces moka, chocolat et pistache ex-æquo à la seconde place.

De plus, le Belge est fidèle à ses habitudes puisque 49 % choisissent généralement le ou les mêmes parfums.

Lire aussi => "J'ai peur que les glaces deviennent un produit de luxe"

Enfin, le plaisir avant tout : 58 % des Belges sélectionnent la saveur de leur glace en fonction de leur préférence, et 15 % seulement optent pour le choix le plus sain, bien souvent les sorbets. La majorité (62 %) choisit plus d'une boule, pour 43 % dans un cornet et 31 % dans un petit pot.

A noter que 78 % des répondants mangent au moins une fois par mois de la glace à la maison.