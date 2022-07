Virgin veut racheter le fournisseur d'accès à Internet TalkTalk pour 3,5 milliards d'euros

L'entreprise de télécommunications avait déjà été approchée par Vodafone et le groupe Sky, entre autres.

Le géant britannique des télécommunications Virgin Media O2 a récemment fait une offre pour son rival TalkTalk. Cette information a été rapportée par Sky News ce vendredi. Le groupe disposerait de 3 milliards de livres (3,53 milliards d'euros) pour le fournisseur de connexions de télévision et de haut débit. En avril, on savait déjà que les propriétaires de TalkTalk envisageaient une vente. L'entreprise de télécommunications avait déjà été approchée par Vodafone et le groupe Sky, entre autres.

Mais Virgin Media O2, issu de la fusion de Virgin Media et O2 UK l'année dernière, se montre également intéressé. Le groupe a récemment fait une offre indicative de 3 milliards de livres sterling, selon Sky News sur la base de sources anonymes. Toutefois, les discussions entre Virgin et TalkTalk n'en sont qu'à leurs débuts et ne sont pas exclusives.

TalkTalk affirme avoir 4,2 millions de clients et 2,4 millions de connexions par fibre optique au Royaume-Uni.