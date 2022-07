Accueil Economie Entreprises & Start-up La bagarre de la malbouffe : les "Burger Wars", quand les rivalités tirent le marketing vers le haut Des rivalités les plus emblématiques naissent souvent des performances exceptionnelles. Si ce constat s'applique bien évidemment au monde du sport, il en va de même dans celui de l'entreprise. Preuve en est avec les Burger Wars de McDonald's et Burger King, qui a donné naissance à des opérations marketing novatrices. François Thys Journaliste Web Eco A coups de campagnes publicitaires, les deux géants de la malbouffe se livrent un duel sans fin pour agrandir leurs parts de marché. ©Shutterstock

Vous les connaissez tous les deux, plus que probablement depuis votre naissance. Ils se disputent le droit de vous faire avaler des calories par milliers depuis des décennies. Acteurs incontournables du monde des fast foods, McDonald's et Burger King sont de vieux amis. Ces deux rivaux, respectivement numéro un et deux de la vente...