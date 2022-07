Stellantis se retire de la coentreprise qui produisait ses Jeep en Chine

Le groupe a "l'intention de coopérer avec GAC Group pour un arrêt ordonné de la coentreprise créée en mars 2010", "en raison d'un manque de progrès dans le plan annoncé précédemment pour que Stellantis prenne une part majoritaire", a indiqué le constructeur dans un communiqué sans plus de précisions.

Stellantis souhaitait augmenter sa participation de 50 à 75% dans China Guangzhou Automobile Group (GAC), une opération rendue possible par un nouveau cadre réglementaire autorisant des investissements étrangers supplémentaires, sous réserve de l'accord du gouvernement chinois.

Cet échec n'est "pas lié" à une décision du gouvernement chinois, a précisé le groupe lundi.

Électrification

Stellantis avait annoncé fin janvier cette prise de contrôle qui devait être la "première étape clé vers la rationalisation des opérations" sur le premier marché automobile mondial. GAC avait alors protesté contre l'annonce d'un accord pas encore signé.

Jeep, qui est en cours d'électrification, devait être une des principales pistes de développement en Chine pour le groupe aux quatorze marques, qui y vise 20 milliards de chiffre d'affaires en 2030.

Stellantis produit et vend notamment des Peugeot et Citroën en Chine, dans le cadre d'une autre coentreprise avec le constructeur Dongfeng. C'est également un marché essentiel pour sa marque de luxe Maserati, et un terrain de conquête pour sa marque premium DS.

Jeep y a vendu seulement 20 000 véhicules en 2021: GAC-Stellantis avait concentré à la fin de l'année la production sur une seule usine, contre deux auparavant.

La marque de SUV proposera désormais en Chine "une gamme renforcée de véhicules électrifiés importés".