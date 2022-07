Le chef belge Christophe Hardiquest reprend les commandes d'un restaurant

Le chef cuisinier belge, anciennement étoilé, annonce reprendre les commandes des fourneaux du restaurant La Mère Germaine, situé à Châteauneuf-du-Pape (région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Une information publiée par la plateforme d'information sur la gastronomie Atabula.

Christophe Hardiquest dévoile également vouloir rouvrir Bon Bon (Woluwe-Saint-Pierre), son ancienne table doublement étoilée, avec de nouvelles ambitions culinaires.

Né à Waremme en 1975 et formé à l’école hôtelière de Namur, Hardiquest a su imposer, en deux décennies, une cuisine très personnelle et radicalement contemporaine, qui lui vaudra une première étoile au Michelin en 2004, le titre de "chef de l’année" au guide Gault&Millau en 2010 et une seconde étoile en 2013.