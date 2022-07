Accueil Economie Entreprises & Start-up Travailler en "wwoofing" dans une ferme bio : "Pour s’intégrer activement plutôt que d'opter pour des vacances 'plage'" Les vacances autrement 4/5 : le “wwoofing” ou l’aide à la ferme en échange du gîte et du couvert. Dans plus de 130 pays. Anne Masset Journaliste service Economie





En Europe, où le wwoofing est très développé, le choix est vaste. En Australie et Nouvelle-Zélande aussi. Notamment. ©Shutterstock

À l'origine, on retrouve une Britannique, Sue Coppard, qui avait organisé avec trois autres Londoniennes un week-end dans une ferme biologique de l'East Sussex. L'idée était d'aider à la ferme en échange du gîte et du couvert. Ce fut...