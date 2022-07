Volvo Cars fait mieux que prévu, tiré par l'entrée en Bourse de Polestar

Le constructeur automobile Volvo Cars a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes et a presque triplé son bénéfice net au deuxième trimestre, notamment grâce à l'entrée en Bourse le mois dernier du constructeur Polestar dont il est actionnaire majoritaire.

Le bénéfice net s'élève à 8,98 milliards de couronnes (environ 858 millions d'euros), contre 3,16 milliards en 2021 à la même période, selon un communiqué du groupe, propriété du chinois Geely. Les analystes tablaient quant à eux sur un bénéfice net de 3,9 milliards de couronnes, selon Factset.

A 09H45 (07H46 GMT), l'action du groupe diminuait de 3%, à 76,3 couronnes le titre (7,2 euros).

Baisse des ventes

Le groupe note cependant une baisse de 27% de ses ventes au détail avec un total de 143.000 voitures (contre 195.000 en 2021 à la même période). Le chiffre d'affaires de Volvo Cars reste quand à lui moins affecté, à 71,3 milliards de couronnes soit une baisse de 2%, du fait des prix élevés des ventes et d'une offre diversifiée, explique le groupe.

Volvo Cars dit cependant "ne pas être immunisé" face à la situation économique mondiale incertaine actuelle.

"Comme beaucoup d'autres nos défis commerciaux à court terme demeurent", souligne dans le rapport Jim Rowan, le directeur général de Volvo Cars.

Du fait de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine affectant les chaînes d'approvisionnement, la production et les livraisons du groupe automobile restent touchées à la fois en Chine et en Europe. Volvo Cars prévoit d'ailleurs que ces problèmes continuent d'affecter ses ventes au troisième trimestre.

Volvo note toutefois une "amélioration nette" de la production au mois du juin qui lui permet d'espérer une augmentation de sa production dans les mois à venir.

Ford avait vendu Volvo Cars au chinois Geely pour 1,8 milliard de dollars en 2010. Il est distinct depuis 1999 du géant du poids lourd Volvo Group, resté lui sous pavillon suédois indépendant.