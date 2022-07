Bilan en demi-teinte pour le salon aéronautique de Farnborough

Le salon international qui s'achève ce vendredi a été marqué par un retour notable des commandes du MAX de Boeing et l'accent mis sur la décarbonation.

Le salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni) qui s'achève vendredi a été marqué par un retour notable des commandes du MAX de Boeing et l'accent mis sur la décarbonation. Mais l'événement britannique a semblé en demi-teinte par rapport aux éditions précédentes.

Un salon bien calme

Les acteurs du secteur aéronautique se réjouissaient de se retrouver pour le premier salon mondial majeur depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Mais l'impact de la crise sanitaire est encore là et le premier Farnborough depuis 2018 a finalement semblé bien pâle aux yeux de plusieurs vétérans du salon interrogés par l'AFP.

Un effet de la vague de chaleur historique qui a frappé le Royaume-Uni en début de semaine, pointent certains. D'autres mettent en avant l'absence des exposants russes. Ceux-ci, traditionnellement présents en nombre avec leurs avions de ligne et hélicoptères, n'ont pu venir en raison des sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine.

Les avions et hélicoptères, civils comme militaires, exposés le long du tarmac, ainsi que les démonstrations en vol, sont également moins nombreux que par le passé.

Et pour la première fois, le public n'aura pas l'occasion de visiter pendant le week-end.

Boeing gagne le match des commandes

Avec 297 commandes et engagements, l'avionneur américain devance de loin Airbus et ses 85 commandes, un miroir inversé du salon de Dubaï qui s'est tenu en novembre (408 commandes et intentions pour Airbus, 78 pour Boeing).

On est bien loin des plus de 1.400 avions commandés lors de la précédente édition de Farnborough en 2018. Depuis, la pandémie a mis à mal le trafic aérien mondial, qui ne devrait retrouver son niveau d'avant-crise qu'en 2024, selon l'Iata, l'Association internationale du transport aérien.

Boeing a frappé fort dès lundi avec une commande de Delta Airlines pour 100 Boeing 737 MAX-10, et 30 en option. Pour Airbus, la plus importante émane d'easyJet avec 56 A320.

"Il était temps pour Boeing de mettre les gaz", a ironisé le directeur commercial d'Airbus Christian Scherer, interrogé en conférence de presse sur le bilan. Et si peu de ventes ont été annoncées, il y a eu selon lui de nombreuses négociations menées à l'occasion du salon.

"Le gros sujet pour Airbus aujourd'hui, c'est moins d'augmenter la taille du carnet de commandes que (...) livrer les avions", selon son président Guillaume Faury, alors que la chaîne de fournisseurs, fragilisée par le Covid, peine à suivre les augmentations de cadences.

Pour Boeing, qui émerge de la crise provoquée par les deux accidents de son modèle-phare, le 737 MAX, mais reste empêtré dans les problèmes de production et de certification de ses long-courriers, l'heure est toujours à l'"humilité", selon le directeur commercial Ihssane Mounir.

Il observe que "du point de vue commercial, la reprise est bien engagée".

La décarbonation en question

Reflet d'un secteur aéronautique sous pression pour réduire son empreinte climatique, Farnborough a mis en lumière de nombreuses initiatives, encore largement expérimentales, pour réduire les émissions de l'aviation. Le motoriste britannique Rolls-Royce a ainsi annoncé plusieurs partenariats sur un "concept précoce" de moteur à hydrogène, sur des systèmes de piles à combustible et de propulsion électrique.

Airbus a lui mis en avant plusieurs innovations comme un projet de capture et de stockage du CO₂, ou encore un prototype d'aile en matériaux composites qui réduira la traînée de l'avion et donc sa consommation de carburant.

Le motoriste CFM a lui annoncé qu'il allait tester en vol sur un A380 un moteur "open fan", c'est-à-dire sans nacelle, dans le cadre de son projet Rise visant à développer un moteur consommant 20 % de carburant de moins. Certaines ONG de défense de l'environnement considèrent toutefois primordiale une décroissance du trafic aérien, en dépit des améliorations technologiques qui seront selon elles insuffisantes.

La Défense discrète

Malgré la guerre en Ukraine et l'augmentation annoncée des budgets de Défense en Europe, l'aéronautique militaire est restée discrète tout au long du salon, même si les grands contrats d'armements ne sont en général pas dévoilés à cette occasion.

La principale annonce a concerné le lancement d'un démonstrateur, qui doit voler dans les cinq ans, du futur avion de combat britannique Tempest.