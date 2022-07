Securitas rachète la société américaine Stanley pour accélérer sur les solutions technologiques

L'acquisition par Securitas, pour un montant non-dévoilé, de la division Electronic Security Solutions de la société américaine Stanley Black & Decker, a été finalisée vendredi. L'opération permettra au géant du gardiennage d"'accélérer sa transformation vers des solutions technologiques" de sécurité, se réjouit-il dans un communiqué. Au total, 335 employés de Stanley vont intégrer la filiale belgo-luxembourgeoise de Securitas. L'opération avait été approuvée à la mi-juillet par la Commission européenne.

"Stanley Security et Securitas se complètent en termes de culture, d'expertise et de segments de marché et peuvent ainsi offrir une expérience plus solide à nos clients. En unissant nos forces, nous renforçons notre offre et nous améliorons nos services", commentait le CEO Frank Lambrigts. "De la surveillance humaine aux systèmes de contrôle d'accès, en passant par les caméras intelligentes, la surveillance à distance et les solutions de sécurité innovantes. Cette acquisition nous donne l'occasion de créer encore plus de valeur pour nos clients et de travailler ensemble pour un monde plus sûr."

Le siège social de Stanley Security se trouve à Indianapolis, aux États-Unis. L'entreprise opère depuis 30 ans dans le secteur mondial de la sécurité et dispose d'un portefeuille de premier plan de services de sécurité basés sur la technologie. Stanley Security est actuellement l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies de sécurité, avec environ 8 000 employés répartis dans quelque 200 bureaux.