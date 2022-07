De lourdes pertes pour easyJet en raison des problèmes dans les aéroports

La compagnie aérienne britannique à bas prix easyJet a subi de lourdes pertes au cours du dernier trimestre en raison de problèmes d'organisation dans les aéroports causés par le manque de personnel après le Covid. EasyJet a subi une perte de 114 millions de livres sterling - soit l'équivalent de 135 millions d'euros - au troisième trimestre de son exercice financier, d'avril à fin juin.

Le chiffre d'affaires a augmenté au cours de cette période pour atteindre 1,76 milliard de livres, soit un peu plus que ce que les analystes avaient prévu. Le groupe a enregistré un coût supplémentaire de 133 millions de livres dû aux problèmes d'aéroports. EasyJet a déclaré qu'elle était néanmoins en mesure d'assurer 95 % de ses vols réguliers. "Nous avons pris des mesures pour être plus résilients cet été et les opérations sont maintenant normalisées", a déclaré la compagnie aérienne à bas prix.

EasyJet opère principalement à Schiphol aux Pays-Bas et à Londres Gatwick. La compagnie a fortement réduit son personnel pendant la pandémie et a donc dû faire face à des pénuries de personnel lorsque la demande de trajets en avion a repris ces derniers mois.

L'aéroport britannique d'Heathrow a également annoncé des chiffres déficitaires mardi, et les actionnaires ne recevront pas de dividende cette année. L'aéroport est passé dans le rouge de 321 millions de livres au cours des six premiers mois. Par rapport à la même période de l'année dernière, il s'agit d'une réduction de moitié. Le nombre de passagers a été plus élevé qu'en 2021 et les compagnies aériennes ont également payé une contribution plus importante, mais il y a aussi des coûts plus élevés. Heathrow est particulièrement préoccupé par la pénurie de manutentionnaires au sol.