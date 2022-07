Accueil Economie Entreprises & Start-up Michael Dell : l'homme qui a gardé le contrôle de son entreprise cotée… en lui faisant quitter la Bourse En octobre 2015, l'entrepreneur précoce lance une offre de… 67 milliards de dollars sur les actions du groupe EMC et sa filiale VMware. Évocation. Patrick Van Campenhout C’est en 1984 que démarre l’aventure d’une entreprise – Dell – qui sera ensuite cotée en Bourse.. ©D.R.

C’est un génie en matière de stratégie commerciale, et il a une réelle vision du futur des habitudes numériques des consommateurs particuliers et des entreprises. Lui, c’est le Texan Michael Dell, un magicien financier, qui personnifie l’audace en matière entrepreneuriale. Ce que l’on connaît dans le public de Michael Dell, c’est sans conteste “ses” ordinateurs configurables à la demande, rapidement livrés. Son histoire est plus riche que cela, mais elle est en très grande partie liée à l’émergence durant son adolescence du “personal computer” (PC) conçu par le géant américain IBM. Et au cerveau hors normes de l’homme qui bien qu’il ne soit pas né dans une famille modeste – une maman agent de change et un père orthodontiste...