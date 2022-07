En pleine restructuration, Rolls-Royce change de directeur général

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a annoncé mardi la nomination à sa tête d'un ancien dirigeant du géant des hydrocarbures BP, Tufan Erginbilgic, pour remplacer son directeur général, Warren East.

Warren East avait annoncé le 24 février dernier qu'il quitterait l'entreprise à la fin de l'année, après huit ans en poste, suscitant l'inquiétude des investisseurs qui comptaient sur lui pour achever la remise sur pied de Rolls-Royce - le groupe a renoué l'an dernier avec les bénéfices grâce aux progrès d'un vaste plan de restructuration.

Son successeur, Tufan Erginbilgic, Britanno-turc de 62 ans, prendra les commandes au premier janvier. Ingénieur de formation, il a passé plus de 20 ans chez BP, dont cinq ans au sein de l'équipe de direction. Il avait notamment sous sa responsabilité la division de carburant pour avions.

Il a quitté la major pétrolière en 2020 et il est actuellement associé au sein de la société d'investissement Global Infrastructure Partners.

Le nouveau patron est "un dirigeant aux succès reconnus au sein d'organisations multinationales complexes, avec une capacité à mettre en oeuvre une culture de haute performance, avec à la clé des résultats pour les investisseurs", a fait valoir Anita Frew, présidente du Conseil d'administration de l'industriel.

Recapitalisation

Rolls-Royce avait mis en place en 2020, au début de la pandémie, un plan de recapitalisation et lancé la plus vaste restructuration de son histoire dans sa branche aéronautique, avec la suppression de plus de 9.000 postes, pour dégager au total quelque 2 milliards de livres.

Le groupe a annoncé un bénéfice net de 120 millions de livres l'an dernier, après une perte de 3,17 milliards de livres l'année précédente, avec aussi des progrès dans le développement de nouveaux segments d'activité, comme son programme visant à développer de petites centrales nucléaires au Royaume-Uni.

Warren East avait dit dans une interview à l'AFP, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, la semaine dernière au Royaume-Uni, que Rolls-Royce se veut un pionnier de la transition énergétique dans l'aviation, "la question numéro un pour le secteur", selon lui.

L'action de Rolls Royce était en hausse de 1,49 % à 93,32 pence mardi vers 09H20 GMT à la Bourse de Londres.