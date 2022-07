Elia Group a performé au premier semestre

Le groupe Elia, qui gère des infrastructures de lignes haute tension en Belgique (Elia Transmission) et en Allemagne (50 Hertz), a vu ses produits d'exploitation bondir de près de 49 % au premier semestre 2022, à 1,95 milliard d'euros alors que son résultat avant intérêts et impôts (ebit) a progressé de près de 12 %, à 296,3 millions d'euros, a-t-il annoncé mercredi. Le bénéfice net ajusté d'Elia a augmenté de 24,1 % pour s'établir à 186,7 millions d'euros.

Au premier semestre, Elia Group a investi 623,6 millions d'euros, concentrant ses efforts sur des projets "qui visent à renforcer l'épine dorsale des réseaux belge et allemand et à intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables dans le système."

Le groupe affichait une dette financière nette totale de 3,5 milliards d'euros fin juin 2022, en forte baisse d'1,38 milliard d'euros. Cette baisse s'explique, selon Elia, d'une part par l'augmentation de capital intervenue fin juin (590,1 millions d'euros ont été levés auprès d'actionnaires existants et additionnels) et d'autre part par une forte diminution de la dette nette chez 50Hertz.

"En analysant le premier semestre, on constate que le contexte géopolitique a dominé le débat social en Europe. Tant en Belgique qu'en Allemagne, nos équipes ont travaillé dur sur des mesures à court terme afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement durant l'hiver à venir ainsi que sur des mesures structurelles en vue d'accélérer la transition énergétique", souligne le CEO, Chris Peeters, cité dans un communiqué.

"Globalement, Elia Group a une fois de plus fait preuve de sa résilience, qui a été récompensée par une augmentation de capital couronnée de succès malgré un marché financier turbulent. Cette opération nous permettra de poursuivre notre croissance et de consolider notre contribution à la transition énergétique", se félicite encore le CEO.