Solvay : le chiffre d'affaires bondit de 30 %

Le groupe chimique et technologique Solvay a annoncé une forte révision à la hausse de ses résultats pour l'ensemble de l'année 2022, après un deuxième trimestre qui l'a vu réaliser un résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (ebitda) sous-jacent record. A l'instar des mois précédents, Solvay a constaté au deuxième trimestre de son exercice une forte demande pour ses produits et solutions et est parvenu à augmenter ses prix pour compenser les hausses de coûts et l'inflation.

"Je suis fière de la façon dont nos activités ont continué à délivrer au deuxième trimestre grâce à une demande soutenue, établissant ainsi des nouveaux records pour Solvay", souligne la CEO, Ilham Kadri, citée dans un communiqué.

Le groupe belge a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 3,48 milliards d'euros au deuxième trimestre, en progression de 32,6 % sur un an, porté pour 26 % par des actions sur les prix et pour 6 % provenant des volumes. La croissance a été soutenue par la forte demande sur les marchés clés de Solvay, notamment l'automobile, l'aéronautique, les biens de consommation et l'électronique.

L'ebitda sous-jacent atteint le niveau record de 864 millions au deuxième trimestre, en hausse de 35 % alors que le bénéfice net sous-jacent ressort à 462 millions d'euros, soit 67 % de plus qu'au deuxième trimestre 2021.

Au terme de ce premier semestre de bonne facture, Solvay annonce revoir à la hausse son estimation d'ebitda sous-jacent pour l'ensemble de l'année, passant d'une croissance organique qualifiée de "mid-to-high single digit" à une fourchette de 14 % à 18 %. L'estimation de "free cash flow" est également revue à la hausse, à environ 750 millions d'euros, contre 650 millions d'euros précédemment.