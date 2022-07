Volkswagen annonce des résultats mitigés

Le bénéfice net au deuxième trimestre a été plombé par un effet comptable tandis qu'il progresse sur les six premiers mois malgré la chute des ventes.

Le géant allemand a en parallèle confirmé ses prévisions annuelles, fort d'un carnet de commandes rempli et d'une amélioration attendue "de la situation d'approvisionnement".

"Une nette amélioration des ventes mensuelles vers la fin du deuxième trimestre promet une évolution positive au deuxième semestre", détaille Volkswagen.

Entre avril et juin, l'entreprise a engrangé 3,9 milliards d'euros de résultat net (-22 %) pour 69,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un effet comptable de 2,4 milliards d'euros lié à des opérations financières sur les matières premières, pèse sur le bénéfice, selon un communiqué.

Sur le premier semestre, le bénéfice ressort en hausse de 26 % sur un an, alors que le nombre de voitures vendues recule de 22 % tant au deuxième trimestre qu'au premier semestre. En cause, la pénurie de semi-conducteurs qui continue de freiner la production et les restrictions sanitaires qui ont pesé sur le marché chinois.

Le chiffre d'affaires a légèrement progressé tant sur les trois que les six premiers mois de l'année - respectivement de 3 % et de 2 %.

Mais cet indicateur a aussi profité de l'intégration, depuis juillet, de la marque américaine Navistar dans les comptes de la branche poids-lourds Traton, dont le chiffre d'affaires passe de 13,4 milliards d'euros au premier semestre 2021 à 17,6 milliards en 2022.

Le chiffre d'affaires est en baisse pour les marques dites "Volume" (notamment VW, Skoda et Seat), stable pour Audi et en hausse pour Porsche.

Ces deux dernières marques ont également vu leur bénéfice d'exploitation progresser pour la période de janvier à juin.

"La marge d'exploitation au premier semestre reflète (...) la plus grande part de ventes sur le créneau premium", note le directeur financier, Arno Antlitz, dans un communiqué.