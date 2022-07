Audi enregistre un bénéfice au premier semestre, malgré la baisse des ventes

Le constructeur automobile allemand Audi a enregistré une hausse substantielle de son bénéfice d'exploitation, malgré une baisse de ses ventes, pour le premier semestre de cette année, selon les chiffres qu'il a communiqués vendredi depuis son siège allemand d'Ingolstadt. Le bénéfice d'exploitation a atteint au premier semestre un nouveau record de 4,9 milliards d'euros, en hausse de 59% par rapport à la même période de l'année dernière, alors que la société a vendu 20% de voitures en moins, a déclaré le directeur financier Jürgen Rittersberger. Les bénéfices après impôts se sont élevés à 4,4 milliards d'euros.

L'un des principaux facteurs a été la consolidation, pour la première fois, des chiffres de la marque de luxe Bentley, qui a ajouté près de 400 millions d'euros au bénéfice d'exploitation. L'augmentation des prix unitaires a également joué un rôle, la demande dépassant largement l'offre, ce qui a évité aux concessionnaires d'avoir à offrir des rabais.

La filiale de Volkswagen a livré 798.000 voitures au cours du premier semestre 2022, et son chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour atteindre 29,9 milliards d'euros.

La direction s'attend à une légère hausse des ventes unitaires sur l'année, entre 1,8 et 1,9 million de véhicules, avec une forte hausse du chiffre d'affaires, entre 62 et 65 milliards d'euros.

La marge sur le chiffre d'affaires devrait se situer entre 9% et 11% pour l'année, après un chiffre de 16,5% pour le premier semestre. M. Rittersberger a attribué cette baisse à des éléments exceptionnels, notamment les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts de recherche et développement, et la manière dont la société comptabilise ses bénéfices en Chine.