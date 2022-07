Bekaert : le spécialiste du fil d'acier voit son chiffre d'affaires gonfler de 24 %

Le spécialiste du fil d'acier Bekaert a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,859 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 24 %, et des ventes combinées de 3,456 milliards d'euros (+24 %), a-t-il annoncé vendredi. Bekaert a affiché un ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) sous-jacent de 283 millions d'euros, pratiquement inchangé par rapport au premier semestre de l'année dernière. Le bénéfice net a augmenté de 14 % pour atteindre 237 millions d'euros. Le bénéfice par action s'est, lui, élevé à 4,16 euros (3,66 euros un an plus tôt).

Bekaert affirme avoir enregistré une croissance robuste et des résultats solides au cours du premier semestre, grâce à des prix élevés et à d'"excellentes" performances opérationnelles. "Ces résultats ont été obtenus en dépit de la volatilité croissante, de l'inflation des coûts, des défis de la chaîne d'approvisionnement, des mesures de confinement en Chine et d'une demande plus faible dans certaines zones géographiques, par rapport à un premier semestre très fort l'année dernière."

L'entreprise a maintenu ses prévisions et ambitions de rentabilité à moyen terme. Ces perspectives pour 2022 restent toutefois "particulièrement volatiles" en raison des turbulences macroéconomiques et géopolitiques, prévient-elle.