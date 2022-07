"Il devient de plus en plus difficile de mener des projets en matière d’énergie renouvelable en Wallonie"

Le projet de sucrerie coopérative à Seneffe n'ouvrira pas tout de suite

Le projet coopératif de construction d'une sucrerie flambant neuve à Seneffe (Hainaut) se concrétisera au plus tôt en septembre 2023, et non en septembre 2022 comme espéré initialement, a indiqué à l'agence Belga Benoît Haag, coordinateur de la coopérative, confirmant une information du Sillon belge.