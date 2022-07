Umicore réalise les 2e meilleurs résultats de son histoire

Les résultats du premier semestre d'Umicore ont été les deuxièmes plus élevés de son histoire, malgré les graves perturbations du marché, l'inflation des coûts et la volatilité des prix des métaux précieux, se félicite vendredi le groupe belge de produits chimiques et de matériaux pour batteries. Les revenus pour les six premiers mois se sont ainsi élevés à 2,1 milliards d'euros, un chiffre stable comparé au niveau record du premier semestre de l'année précédente.

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté a atteint 601 millions d'euros, en nette augmentation par rapport au second semestre de l'année dernière mais en baisse comparativement aux niveaux record du premier semestre 2021. Une performance qui reflète l'environnement moins favorable des prix des métaux précieux et qui inclut des dépenses plus élevées liées à l'innovation et à la croissance future ainsi qu'une inflation générale des coûts, explique Umicore.

Pour l'ensemble de l'année 2022, l'entreprise s'attend à une nouvelle performance solide dans tous ses départements, malgré un contexte de marché fortement perturbé.