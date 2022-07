UCB Pharma, l’élève modèle de la R&D

Du lobbyisme pour faire de la Belgique la "Biotech Valley" du futur? "On est déjà attractifs... Mais se reposer sur ses lauriers serait dangereux"

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et les acteurs du secteur pharma veulent asseoir davantage la compétitivité belge au niveau européen et mondial et en faire le coeur de la "Biotech Valley" du futur.