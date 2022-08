Heineken : la hausse des prix a boosté le chiffre d'affaires

Heineken a fait mieux ces six derniers mois que lors du premier semestre 2019, le dernier avant la pandémie de coronavirus.

Le brasseur néerlandais Heineken a pleinement profité au premier semestre du reflux de la pandémie de coronavirus dans le monde. Dans de nombreux pays d'Asie, l'économie a repris vie et les établissements ont partout rouvert en Europe. Pour faire face aux coûts en hausse de l'énergie, des matières premières et du transport, l'entreprise a également relevé ses prix cette année, ce qui a aussi contribué à faire grimper son chiffre d'affaires.

Celui-ci a progressé de plus d'un tiers pour atteindre 16,4 milliards d'euros. A côté de la hausse de ses ventes et de ses prix plus élevés, le brasseur a aussi profité de la poursuite du succès de ses bières premium, malgré la forte inflation.

Heineken a fait mieux ces six derniers mois que lors du premier semestre 2019, le dernier avant la pandémie de coronavirus. Le brasseur a vendu 0,8 % de bières en plus par rapport à cette période et vu son chiffre d'affaires augmenter de 14 %.

Le bénéfice net pour cette première moitié d'année atteint 1,3 milliard d'euros, en hausse de 22 % par rapport à la même période l'an dernier.