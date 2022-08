Le réseau "Table du terroir" s'enrichit de 10 restaurants supplémentaires

Le réseau "Table du terroir" compte 10 restaurants de plus, ce qui porte à une quarantaine les établissements qui, aux quatre coins de la Wallonie, s'engagent à valoriser les produits locaux, a annoncé dimanche l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W), en marge de la Foire agricole de Libramont.

Ce label, relancé en 2021 par l'Apaq-W sous l'impulsion du ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, qui a libéré une enveloppe de 2,5 millions d'euros sur trois ans, dispose désormais d'une nouvelle identité visuelle et implique des engagements plus stricts traduits dans une charte "Table de terroir".

Les restaurateurs impliqués s'engagent notamment à proposer en permanence à la carte des produits locaux variés et à rémunérer leurs partenaires producteurs et artisans de manière "juste et équitable". Plus généralement, les restaurateurs s'engagent "à sublimer le terroir tout en valorisant l'agriculture locale, durable et de saison". Pour le ministre Borsus, la valorisation des produits locaux est nécessaire. "Cela passe bien évidemment par les professionnels et restaurateurs. Je suis ravi qu'aujourd'hui, 40 restaurants soient labellisés 'Table de terroir' grâce à l'Apaq-W. C'est une très belle mise en valeur de notre agriculture wallonne mais également une plus-value pour les restaurateurs."

Les 10 nouvelles tables labellisées sont situées en Brabant wallon (Altérez-Vous et 7Ici Restaurant), dans le Hainaut (Le Chalet des étangs, La Tour Glacée, Le pré en bulles, Le comptoir de Feel Food, NOU restaurant, La Taverne de l'hôtel de Ville, La cuisine de Maman) ainsi qu'en province de Luxembourg (L'Enka Toqué).