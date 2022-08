La forêt à l'honneur à la foire de Libramont

La Foire agricole de Libramont a ouvert mardi à Rossart (commune de Bertrix, province de Luxembourg) deux journées de démonstrations forestières mais aussi de conférences, d'exposition et de causeries-débats. Lors de sa dernière édition en 2019, l'évènement "Demo Forest" avait attiré plus de 40.000 visiteurs. En principe, outre ses quatre jours traditionnels à Libramont, la Foire agricole se décline également tous les deux ans, durant deux jours supplémentaires, en version forestière, les années impaires, mais la pandémie de Covid-19 et l'annulation des éditions 2020 et 2021 de l'évènement ardennais ont chamboulé le calendrier.

Demo Forest se décline sur un parcours de 5 km, essentiellement en forêt, occupé par 160 exposants. Le visiteur a la possibilité d'y voir une multitude d'engins forestiers en action mais aussi des démonstrations d'utilisation du cheval de trait pour le débardage en forêt. Deux concours internationaux sont également organisés (débardage-maraîchage-attelage à cheval et arboriste grimpeur).

Demo Forest est encore l'occasion de débattre de l'avenir de la filière bois, pourvoyeuse de quelque 18.000 emplois en Wallonie et confrontée, elle aussi, à ses défis, comme les conséquences du changement climatique sur les espèces d'arbres indigènes ou les exportations massives de grumes de bois feuillus wallons vers l'Asie, au détriment des scieries locales.