Le groupe Lufthansa et Brussels Airlines testent un "tarif vert" en Scandinavie

Brussels Airlines et le groupe aéronautique Lufthansa vont tester sur le marché scandinave un nouveau tarif destiné à protéger l'environnement, ont annoncé la compagnie aérienne belge et sa maison-mère allemande. En plus des catégories classiques 'Light', 'Classic' et 'Flex', un tarif dit "vert" est ainsi désormais disponible dans le processus de réservation pour les vols européens au départ de la Norvège, de la Suède et du Danemark. C'est la première fois qu'un groupe international de compagnies aériennes propose un tel tarif. Avec ce prix "vert", les clients achètent un billet qui compense les émissions de CO₂ du vol en utilisant du carburant durable (SAF) et en soutenant des projets de protection du climat. Le nouveau tarif est disponible en classe économique et en classe affaires.

Sur les autres marchés, Lufthansa et Brussels Airlines continuent de proposer des offres de compensation aux clients à la fin du processus de réservation via la plateforme "Compensaid". Que ce soit en achetant du carburant durable, en investissant dans des projets climatiques ou en optant pour une combinaison des deux.

Selon la compagnie belge, depuis l'introduction de cette possibilité fin mai, l'utilisation des offres pour des vols neutres en CO₂ a rapidement augmenté. Alors que les chiffres d'utilisation se situaient auparavant juste en dessous d'un point pourcentage pour les réservations via le site internet de Brussels Airlines, ce chiffre a entre-temps été multiplié par six.