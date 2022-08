BMW voit ses ventes reculer de 20 % et son bénéfice net de 36 %

Les problèmes persistants pour les semi-conducteurs et les défaillances des chaînes d'approvisionnement, principalement en raison des blocages liés à la pandémie de Covid-19 en Chine, ont eu un impact négatif sur la production et les livraisons au cours des six premiers mois de l'année.