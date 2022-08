Voici la voiture préférée des Belges

La Febiac (Fédération belge de l’industrie automobile et du cycle) a livré son analyse du premier semestre sur le marché belge. L’occasion de découvrir les modèles plébiscités par les acheteurs belges, dans la pleine lignée de l’année 2021. Mais les disparités entre Régions sont énormes ! Et ce, pour une simple raison.

En pleine déconfiture suite aux pénuries de composants qui retarde toujours les livraisons, le marché belge est en pleine mutation. Le diesel n'a jamais été aussi peu populaire, au contraire des hybrides et électriques, plébiscités par les sociétés. Et surtout, le SUV continue à surfer sur la voie du succès au point de représenter désormais plus de la moitié des immatriculations de véhicules neufs.

Toutefois, la voiture la plus populaire de Belgique n’est pas un SUV. Sur le premier semestre, c’est à nouveau la petite Citroën C3 qui a été la plus immatriculée : 4.934 fois. Elle devance toutefois bien deux SUV : la BMW X1 (4.155) et la Volvo XC40 (4.067).

©Citroën

Le leasing fausse les chiffres

Toutefois, en se penchant sur les détails, on constate que les X1 et XC40 arrivent en tête (dans cet ordre) en Flandre et à Bruxelles. La Citroën C3 n’est que 3ème et 5ème respectivement dans ces Régions. La raison est toute simple : ces deux véhicules doivent une grande partie de leur succès au régime de société, et sont donc majoritairement couvertes par un leasing. Or, c’est bien dans la capitale et au nord du pays que se situent quasiment toutes les sociétés de leasing.

©BMW

Il suffit pour s’en convaincre de jeter un œil à la répartition des ventes entre particuliers et professionnels. Chez les pros, le BMW X1 compte pour 3.519 immatriculations et devance le Volvo XC40 enregistré 3.055 fois. Chez les particuliers, c’est la Dacia Sandero qui est plébiscitée, devant la Toyota Yaris et une autre Dacia, le Duster.

Le Top 3 wallon, bien plus orienté vers les acheteurs particuliers, est d’ailleurs très différent des autres Régions : la Citroën C3 y devance les Dacia Sandero et Duster.

©Renault

Renault chez les particuliers, BMW chez les pros

En termes de marques, c’est BMW qui reste la plus populaire sur l’ensemble de la Belgique. Une place due à son succès chez les acheteurs professionnels, où le constructeur devance deux autres premium, Mercedes et Audi. Chez les particuliers, Renault devance Volkswagen et Toyota.