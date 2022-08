Just Eat Takeway déprécie 3 milliards sur sa filiale américaine

La société de livraison de repas Just Eat Takeaway a déprécié de 3 milliards d'euros la valeur comptable de sa filiale américaine Grubhub et a donc enregistré une perte considérable. Pour les six premiers mois, l'entreprise était dans le rouge à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 1 % pour atteindre 2,8 milliards d'euros, car les repas commandés étaient généralement plus chers.

Selon Just Eat Takeaway, cet ajustement brutal est nécessaire en raison de l'évolution générale du secteur : les gens mangent à nouveau plus à l'extérieur que pendant la période du Covid. En outre, la hausse des taux d'intérêt joue un rôle. Grubhub a été racheté l'année dernière pour plus de 7 milliards de dollars, mais Just Eat Takeaway envisage maintenant de vendre à nouveau Grubhub.

Cela s'explique par le fait que les actionnaires sont récemment devenus insatisfaits de la valeur marchande de l'entreprise dans son ensemble. Les investisseurs activistes ont donc demandé instamment la scission ou la vente rapide de Grubhub, ce qui devrait contribuer à augmenter la valeur marchande de Just Eat Takeaway.