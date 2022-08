L'entrepreneur Marc Coucke se lance dans la robotique

Le fonds d'investissement Comate Ventures, qui appartient en partie à la société Alychlo de Marc Coucke, investit dans l'entreprise de robotique logistique Zeal Robotics de Herent, près de Louvain. Cette information a été révélée dans un communiqué de presse ce mercredi matin. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

Le fonds d'investissement se concentre spécifiquement sur les jeunes entreprises qui créent des produits matériels innovants. C'est le cas de Zeal Robotics : l'entreprise veut transformer les entrepôts de distribution avec une nouvelle génération de robots autonomes. Cela devrait apporter une réponse à la pénurie de personnel dans le secteur. Une entreprise comme Amazon, par exemple, a encore beaucoup de mal à trouver du personnel pour ses centres de distribution. La start-up de Louvain utilise l'intelligence artificielle et la vision 3D. "Ces robots sont donc plus rapides, plus réactifs et plus sûrs que la génération actuelle dans les entrepôts et les centres de distribution", indique le rapport.

Selon Marc Coucke, l'entreprise occupe une niche intéressante dans un secteur difficile et a le potentiel de devenir un acteur international.

Le premier prototype du robot logistique devrait être prêt au printemps 2023. Zeal Robotics peut également compter sur les conseils du réseau de start-up Start it @KBC pour l'aider à conquérir les marchés internationaux.