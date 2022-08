Brussels Airlines réduit sa perte opérationnelle au 1er semestre

Brussels Airlines a vu son résultat avant intérêts et taxes (ebit) passer de -143 millions d'euros au premier semestre 2021, marqué par une demande en berne en raison de la pandémie de Covid-19, à -89 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022.

Ces six premiers mois n'ont toutefois pas été de tout repos, avec les conséquences du variant omicron et un mois de juin marqué par quatre jours d'interruption de vols en raison de mouvements de grève.

Au cours du premier semestre de cette année, Brussels Airlines a accueilli 2,73 millions de passagers à bord de ses vols, soit trois fois plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. Le taux d'occupation des avions a atteint 72,6 % au premier semestre 2022, en hausse de près de 12 points de pourcentage.

La compagnie aérienne a augmenté ses revenus de 228 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 452 millions d'euros au premier semestre 2022.

Mais, dans le même temps, les charges opérationnelles ont augmenté au total de 97%, pour atteindre 572 millions d'euros, en raison de l'augmentation du volume et de la forte hausse des coûts. "Non seulement la grève a fortement impacté nos résultats, mais l'indexation automatique en Belgique a fait grimper nos coûts salariaux de 6 % cette année seulement, et de 8% si l'on tient compte de l'indexation de novembre. Le prix toujours très élevé du carburant et l'inflation plus générale, combinés à la forte position du dollar, ont entraîné une augmentation substantielle de nos coûts", constate la directrice financière, Nina Oewerdieck.

Brussels Airlines qualifie le quatrième trimestre de l'année de "point d'interrogation", l'évolution du Covid "étant encore inconnue". "Compte tenu des coûts élevés imprévus, l'équilibre envisagé pour l'année entière n'est plus à portée de main. Pour le second semestre de l'année, l'objectif de Brussels Airlines est d'atteindre le seuil de rentabilité", annonce la compagnie, qui compte à nouveau plus de 3.200 personnes et cherche actuellement 65 personnes à embaucher.