Pour la première fois depuis des décennies, les journalistes de l'agence de presse Reuters font grève

Les journalistes de l'agence de presse Reuters aux États-Unis se mettent en grève pour 24 heures jeudi, en raison du mécontentement suscité par leurs salaires. C'est la première fois depuis des décennies qu'une grève a lieu chez Reuters. Les journalistes affirment que l'augmentation salariale annuelle de 1 % proposée par la société de médias Thomson Reuters dans le cadre d'une nouvelle convention collective de trois ans est insuffisante compte tenu du taux d'inflation élevé. Il se situe aujourd'hui à environ 9 %. La grève est organisée par le syndicat de journalistes Communications Workers of America's NewsGuild. Selon le syndicat, environ 90 % des 300 membres affiliés de Reuters participeront à l'action.

Les responsables de l'entreprise de médias sont accusés de ne pas avoir agi de bonne foi. L'un des journalistes affiliés au syndicat affirme que lorsque la pandémie de Covid a éclaté, on a demandé davantage aux employés de Reuters, mais que rien n'a été fait en retour, alors que cela était attendu. Les journalistes estiment donc qu'ils sont traités de manière injuste. Reuters déclare dans un courriel qu'il est "pleinement engagé dans des négociations salariales constructives avec NewsGuild". Les négociations sont en cours et nous continuerons à travailler en vue d'un accord mutuel, est-il précisé.

Le syndicat représente également les journalistes de grands journaux américains tels que le Los Angeles Times, le Washington Post, le New York Times, l'agence de presse Bloomberg et d'autres sociétés de médias. NewsGuild a récemment organisé d'autres actions en raison du mécontentement à l'égard des conditions de travail, notamment au journal Miami Herald et au site d'information BuzzFeed.

La grève commence à 6 heures du matin à New York, 12 heures heure belge. Reuters s'efforcera de limiter l'impact sur ses clients. L'entreprise de médias publiera également ses résultats trimestriels ce jeudi.